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    4. Nehir kana bulandı! Geriye sadece pantolonu ve botu kaldı... Piranalara balıkçının etlerini ve organlarını yedi

    Nehir kana bulandı! Geriye sadece pantolonu ve botu kaldı... Piranalara balıkçının etlerini ve organlarını yedi

    11.01.2024 08:00 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'da yaşayan 46 yaşındaki balıkçı Odair Raash'ın günlerdir ortadan kaybolmasının ardından cansız bedeni pirinalar tarafından parçalanmış halde Guapore Nehri'nde bulundu. Balıkçıdan geriye sadece pantolonu ve botu kaldı. Piranaların balıkçının etlerini ve organlarını yediği ifade edildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'da yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşmeyi başardı. 46 yaşındaki Odair Raash isimli bir balıkçının giysilerine dokunulmamasına rağmen piranalar tarafından tamamen yenilerek parçalanan cansız bedeni Guapore Nehri'nden çıkartıldı. Tecrübeli balıkçının nehirde nasıl öldüğü ve cesedinin tam anlamıyla ne kadar sürede parçalandığı hala bilinmiyor. Polis olaya ilişkin soruşturmalarına devam ediyor.

    NEHİRDE SIĞIR TAŞIYORDU

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    Brezilya'nın Costa Marques Rondonia eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki balıkçı Odair Raash'ın nehirde sığır taşıdığı sırada ortadan kaybolduğu iddia edildi. Ölümü şüpheli hale getiren durumun ise Raash'ın olay sırasında üzerinde olan kırmızı tişörtü, kot pantolonu ve kahverengi botlarının sağlam bir şekilde durmasıydı.

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    Polis raporlarına göre, Raash'ın cansız bedeni tamamen pirana ısırıklarıyla kaplıydı. Vücudundaki derinin tamamı ve iç organları yenilmişti. Ellerindeki derinin bir kısmı korunmuştu ve kafatasında kalan tek şey başının arkasındaki bir saç şeridiydi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya Pirana
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