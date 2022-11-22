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‘Neler Oluyor Hayatta?’ sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında ve nereli? Üçüncü kez anne oldu!

22.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu. Kanal D’nin sevilen programlarından “Neler Oluyor Hayatta” sunucusu Nur Tuğba Namlı yeniden anne olmanın sevincini yaşıyor. Bir süre önce doğum iznine ayrılan ünlü sunucu bebeğini kucağına aldı. Nur Tuğba Namlı’nın programdaki partneri Hakan Ural müjdeli haberi paylaştı. Peki Nur Tuğba Namlı kimdir? Kaç yaşında?

‘Neler Oluyor Hayatta?’ sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında ve nereli? Üçüncü kez anne oldu!

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı’nın üçüncü kez anne olması sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. İş adamı Mustafa Namlı ile evli olan Nur Tuğba Namlı, bir süre önce sevilen program “Neler Oluyor Hayatta” dan doğum izni alarak ayrılmıştı. Sevilen sunucunun müjdeli haberini ise programdaki partneri Hakan Ural tarafından verildi. 1983 senesinde doğan Nur Tuğba Namlı başarılı bir sunucu olarak karşımıza çıkıyor.

‘Neler Oluyor Hayatta?’ sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında ve nereli? Üçüncü kez anne oldu!

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı 1983 senesinde hayata geldi. Balıkesir Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra “Var mısın Yok musun” yarışmasıyla adını duyurmayı başardı. Daha sonra sunuculuk dersleri de alan Nur Tuğba Namlı, SKY Türk kanalında gece haberlerini sunduktan bir süre sonra NTV’ye geçiş yaptı. 2014 senesinde TV8’e transfer olan ünlü sunucu burada bir müddet “Survivor Panorama” sunuculuğunu üstlendi. Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programının sunuculuğunu üstleniyor.

‘Neler Oluyor Hayatta?’ sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında ve nereli? Üçüncü kez anne oldu!

NUR TUĞBA NAMLI KAÇ SENEDİR EVLİ?

Başarılı sunucu Nur Tuğba Namlı, 2015 yılından beri ünlü iş adamı Mustafa Namlı ile evli. 7 yıllık mutlu bir birliktelik sonucunda 2 çocuğu olan ünlü sunucunun geçtiğimiz saatlerde üçüncü evladını da kucağına alması sevinçle karşılandı. Sosyal medya aracılığı ile duyurulan bu müjdeli haber sonrası arkadaşları ve takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

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