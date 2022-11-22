‘Neler Oluyor Hayatta?’ sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında ve nereli? Üçüncü kez anne oldu!

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı’nın üçüncü kez anne olması sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. İş adamı Mustafa Namlı ile evli olan Nur Tuğba Namlı, bir süre önce sevilen program “Neler Oluyor Hayatta” dan doğum izni alarak ayrılmıştı. Sevilen sunucunun müjdeli haberini ise programdaki partneri Hakan Ural tarafından verildi. 1983 senesinde doğan Nur Tuğba Namlı başarılı bir sunucu olarak karşımıza çıkıyor.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı 1983 senesinde hayata geldi. Balıkesir Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra “Var mısın Yok musun” yarışmasıyla adını duyurmayı başardı. Daha sonra sunuculuk dersleri de alan Nur Tuğba Namlı, SKY Türk kanalında gece haberlerini sunduktan bir süre sonra NTV’ye geçiş yaptı. 2014 senesinde TV8’e transfer olan ünlü sunucu burada bir müddet “Survivor Panorama” sunuculuğunu üstlendi. Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programının sunuculuğunu üstleniyor.

NUR TUĞBA NAMLI KAÇ SENEDİR EVLİ?

Başarılı sunucu Nur Tuğba Namlı, 2015 yılından beri ünlü iş adamı Mustafa Namlı ile evli. 7 yıllık mutlu bir birliktelik sonucunda 2 çocuğu olan ünlü sunucunun geçtiğimiz saatlerde üçüncü evladını da kucağına alması sevinçle karşılandı. Sosyal medya aracılığı ile duyurulan bu müjdeli haber sonrası arkadaşları ve takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

