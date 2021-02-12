Nerede kalmıştık? True Detective 4. sezonu ile ekranlara dönüyor

2014 yılında başrollerinde Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'la ekrana gelen True Detective, o yıl tam bir hit olmuştu. HBO başarılı dizinin 4. sezonuna onay vermiş olsa da ne yazık ki ilk 3 sezonun yaratıcısı dizide olmayacak.

YENİ SEZON İÇİN ÖN HAZIRLIK BAŞLADI

Geçtiğimiz saatlerde HBO Max içerik yöneticisi Casey Bloys, bazı diziler hakkında konuştu ve başarılı dizi True Detective'den de bahsetti. Söylediğine göre şu anda True Detective'in dördüncü sezonu için bazı yazarlarla konuşuluyor. Yeni sezon için ön hazırlık başlamış durumda.

Elbette dizinin geri dönüyor olması güzel bir haber ancak ne yazık ki dizinin yaratıcılığını yapan isim Nic Pizzolatto, dördüncü sezonda olmayacak. Anlaştıkları yeni yazar dizinin başına geçecek. Şu an için yeni yazar ile ilgili bir açıklama yok ancak Euphoria’nın yaratıcısı Sam Levinson ile görüşüldüğü söyleniyor.

True Detective, her sezon farklı bri hikaye anlatan bir antoloji dizisi. Özellikle Matthew McConaughey ve Woody Harrelson başrolünde olduğu ilk sezon ile izleyicilerin onayını almıştı. Colin Farrell, Rachel McAdams’lı ikinci sezon hayal kırıklığı yaratmış olsa da üçüncü sezonda Mahershala Ali ile az da olsa toparlamayı başardı.



