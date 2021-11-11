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Neredeyse 40 yılı devirdi! Volkswagen, fişini çekmeyi planlıyor

11.11.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de 30 yılı aşkın bir süre sonra, ülkedeki popülerliğini artırmasına yardımcı olan Çin yapımı ilk modeline veda ederek, Santana modellerini üretmeyi bırakmayı planlıyor.

Neredeyse 40 yılı devirdi! Volkswagen, fişini çekmeyi planlıyor

Reuters'ın ortaya çıkan belgelere dayandırdığı haberine göre, Volkswagen ve Çinli ortağı SAIC Motors'a ait olan ve Çin'in doğusunda yer alan Yizheng kentinde bulunan fabrikada Santana'nın üretimi sonlandırılacak.

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VOLKSWAGEN SANTANA'YA VEDA

Bu fabrikanın, Çin'de Santana'nın üretiminden sorumlu ana fabrika olduğu belirtiliyor ve yılda 224,400 adet üretim kapasitesine sahip olduğu söyleniyor.

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Volkswagen, Santana'ya yönelik planları hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Ancak şirket, Reuters'e verdiği bir demeçte, tüketici tercihlerinin sedanlardan SUV'lara kaydığını söyledi.

Şirket, "Müşteri tercihleri kademeli olarak içten yanmalı motora sahip modellerden BEV (bataryadan elektrikli araç) ve SUV modellere doğru kayıyor" ifadelerini kullandı.

Santana'nın üretimi 1985 yılında Çin'de başlamıştı. Volkswagen, yıllar içinde Çinli müşterilere 6 milyondan fazla Santana teslim etti.

Belgeye göre, Santana'ya veda edecek Yizheng fabrikası T-Cross ve makyajlı Tharu SUV'ler, Polo hatchback'ler ve Lamando sedanlar üretecek. Bu düzenlemeler 2023 yılında tamamlanacak.

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Çin
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