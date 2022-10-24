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Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan’ın hayatını anlatacak olan “Murat Göğebakan:Kalbim Yaralı” filminin başrolü belli oldu

24.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında hayata veda eden Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü anlatacak olan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin başrol oyuncusu belli oldu. Vefat eden ünlü şarkıcıyı Burak Sevinç’in canlandırılacağı belirtildi.

Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan’ın hayatını anlatacak olan “Murat Göğebakan:Kalbim Yaralı” filminin başrolü belli oldu

Senaryosu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin başrol oyuncusu Burak Sevinç olarak açıklanırken henüz yapımın oyuncu kadrosu netlik kazanmadı.

burak sevinç

Çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması beklenen filmin ünlü sanatçının hayata tutunması, hastalıkla savaşı ve sanat hayatı anlatılacak. Filmde Göğebakan’ın seyircisine, oğluna ve eşine veda ettiği anları gösteren sahneler duygusal anlar yaşatacak. Filmin 2023 yılında vizyona girmesinin beklendiği söylendi.

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Burak Sevinç Murat Göğebakan

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