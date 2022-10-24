Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan’ın hayatını anlatacak olan “Murat Göğebakan:Kalbim Yaralı” filminin başrolü belli oldu

Senaryosu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin başrol oyuncusu Burak Sevinç olarak açıklanırken henüz yapımın oyuncu kadrosu netlik kazanmadı.

Çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması beklenen filmin ünlü sanatçının hayata tutunması, hastalıkla savaşı ve sanat hayatı anlatılacak. Filmde Göğebakan’ın seyircisine, oğluna ve eşine veda ettiği anları gösteren sahneler duygusal anlar yaşatacak. Filmin 2023 yılında vizyona girmesinin beklendiği söylendi.



