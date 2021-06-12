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  4. Nesli tükenme tehlikesi altında! Çizgili sırtlan Şanlıurfa'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Çizgili sırtlan Şanlıurfa'da görüntülendi

12.06.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, Şanlıurfa'da güvenlik kameralarına takıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe kırsalında nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili bir sırtlan görüldü. İlçe kırsalında yer alan Orhan Badılı’ya ait çiftliğin güvenlik kameralarına takılan çizgili sırtlan, bir süre çevrede bekledikten sonra uzaklaştı. Görüntülerde sırtlanın koyunların bulunduğu alana gittiği ancak tel örgülerin arkasına geçemediği gözlemlendi.

“ZARAR VERMİYORUZ"

Çiftlik sahibi Orhan Badılı, sırtlanları sık sık gördüklerini belirterek, “Bu çizgili sırtlanlar yıllardır bu bölgede yaşıyorlar. Sırtlanların zararsız olduğunu bildiğimiz için zarar vermiyoruz. Sadece leş hayvanı olduğunu biliyoruz. Sürü halinde gezmedikleri için insanlara ve hayvanlarımıza da zara vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

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NADİR GÖRÜLEN TÜR

Öte yandan, çizgili sırtlanların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Afrika, Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Hindistan'da da varlık gösterdiği biliniyor.

Kaynak: İHA

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