MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Neslihan Acar, Serdar Ortaç’ı canlı yayında yerden yere vurdu: Daha iyi günlerini yaşıyor

Neslihan Acar, Serdar Ortaç’ı canlı yayında yerden yere vurdu: Daha iyi günlerini yaşıyor

23.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Acar, Tv 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda Serdar Ortaç’ın kumar borçlarıyla ilgili çıkan haberler hakkında konuşan Neslihan Acar, ardından Serdar Ortaç'ı Ahmet Kaya nedeniyle sevmediğini söyledi.

Neslihan Acar, Serdar Ortaç’ı canlı yayında yerden yere vurdu: Daha iyi günlerini yaşıyor

TV8'de ekranlara gelen Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınına konuk olan ünlü oyuncu Neslihan Acar, şarkıcı Serdar Ortaç'ın bestelerinin telif hakkını 5 milyon liraya satarak son geçim kaynağını da elden çıkarmasına ilişkin programda yer alan habere tartışma yaratacak bir yorum yaptı.

a

Bugün 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Serdar Ortaç kumar borcu ve eski eşi Chloe Loughnan'a olan nafaka borcunun altından kalkamayınca daha çıkmamış albümünün bile telif haklarını satışa çıkarmış. Haberi sunan Müge ve Gülşen, Neslihan Acar'a konuyla ilgili yorum hakkı verince ortalık karıştı.

"HİÇ HAZZETMİYORUM"

Serdar Ortaç'ın haberinin sunuşu başlar başlamaz yüzündeki değişim fark edilen Neslihan Acar, Serdar Ortaç ile ilgili, “Daha iyi günlerini yaşıyor, kimse kusura bakmasın hiç hazzetmiyorum zaten” deyince Müge ve Gülşen, Neslihan Acar'a neden sevmediğini sordu.

raw_34ahmet-kaya-yasasaydi-sedar-ortaci-karsisina-alip-onemli-degil-derdi34_992324040

Neslihan Acar, Ortaç'tan bir sürü nedenden dolayı hazzetmediğini ifade ederek 1999 yılında Magazin Gazetecileri Ödül Töreni'nde Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılması ve Serdar Ortaç'ın da yükselen tansiyonun üzerinde Onuncu Yıl Marşı okuduğu geceyi hatırlatarak, Ahmet Kaya'nın çok eski dostu olduğunu ve hatta kızının isim babası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Serdar Ortaç o gecede o kadar insanın içinde seçilmiş; cımbızla çekilmiş gibi duruyor ancak gerçekler yadsınamaz. Ahmet Kaya yüzünden sevmiyorum. O benim kızımın isim babasıdır. O benim dostumdur, Allah rahmet eylesin.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Ünlü müzisyen kansere yenik düştüÜnlü müzisyen kansere yenik düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Zülfü Demirbağ'ın geçim tavsiyesi olay oldu

Zülfü Demirbağ'ın geçim tavsiyesi olay oldu

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.