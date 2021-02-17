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Neslihan Atagül'den sanatsal paylaşım

17.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Neslihan Atagül'den sanatsal paylaşım

Sağlık sorunları nedeniyle başrolünde oynadığı Sefirin Kızı isimli diziden ayrılan güzel oyuncu Neslihan Atagül, Instagram sayfasından yeni kareler paylaştı.

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı yüzünden diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Doktorunun tavsiyesi üzerine evinde tedavi gören Atagül, sosyal medya sayfasından fotoğraf kareleri paylaşarak, takipçilerine durumunun iyi olduğuna yönelik mesaj verdi. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından milyonlarca beğeni aldı.

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“EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR”

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ayakkabı bağcığını bağladığı anları geçtiğimiz haftalarda da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun gönderisi, "Kadir, eşinin üzerine titriyor" şeklinde yorumlanmıştı.

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