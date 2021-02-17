Neslihan Atagül'den sanatsal paylaşım

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı yüzünden diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Doktorunun tavsiyesi üzerine evinde tedavi gören Atagül, sosyal medya sayfasından fotoğraf kareleri paylaşarak, takipçilerine durumunun iyi olduğuna yönelik mesaj verdi. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından milyonlarca beğeni aldı.
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ayakkabı bağcığını bağladığı anları geçtiğimiz haftalarda da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun gönderisi, "Kadir, eşinin üzerine titriyor" şeklinde yorumlanmıştı.
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