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Neslihan Atagül 'Hadi Anlat'ta içini döktü: Uçlarda yaşayabiliyorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.06.2024 11:44
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GAİN’in yeni sohbet programı “Hadi Anlat' programında Senem Aydın’ın ilk konuğu ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu oldu. Kadir Doğulu ile yaşadığı evlilikle gündeme gelen Atagül "Uçlarda yaşayabiliyorum" dedi.

Neslihan Atagül 'Hadi Anlat'ta içini döktü: Uçlarda yaşayabiliyorum

Gain'de gazeteci Senem Aydın’ın konuğu olan Neslihan Atagül sözleriyle dikkat çekti.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu, “Bazen çok tekinsiz davranabiliyorum. Uçlarda yaşayabiliyorum. Bazen de her şeyi çok olağan karşılayabiliyorum, halimi kontrol edebiliyorum. O anlamda biraz tekinsizim sanırım” dedi.

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13 yaşında oyunculuğa başlayan Doğulu, “Çocukluğunu yeterince yaşayabildiğini düşünüyor musun?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Evet yaşadım. 13 yaşımdayken zaten o kadar yoğun bir tempom yoktu. Daha 15-16’larda yoğunlaştı tempom. 15-16’larda da zaten serpilmeye başlamış bir genç kız moduna geçtiğin için sokakta ip atlamak, misket oynamak, istop oynamak gibi şeyler kalmıyor. Misket borçlarımdan sokağa çıkamadığım zamanlar oldu. Tam bir sokak çocuğuydum. Aşırı aktif ve çok sosyaldim.”


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Neslihan Atagül
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