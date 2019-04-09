Neslihan Atagül: Hiçbir şeyden kaçmıyorum

Neslihan Atagül Doğulu, Elle dergisine kapak oldu. Kendini keşfettiğini söyleyen Atagül, “İç yolculuğumda olmak beni çok heyecanlandırıyor. Son zamanlarda derinlere daldım ve hiçbir şeyden kaçmamaya çalışıyorum. Zaten çok düşünür, hep vicdanıma soru sorar ve kendimle yüzleşirdim. Şimdi Neslihan’a karşı daha acımasız yaklaşıyor, ‘Otur bakalım anlat ne yapıyorsun?’ diyorum. Bu aşamada cesaret çok önemli” ifadelerini kullandı.

En büyük heyecanının oyunculuk olduğunu belirten Atagül şöyle konuştu: “Bir karakteri çok iyi canlandırmak için ona hak vermem gerekiyor. Hak vermezsem hiçbir şey yapamam. Karaktere inanmam lazım ki o rolü iyi yorumlayabileyim. Birine hayat verirken yok oluşu yaşıyorum.

Bu planlanmadan gelen bir duygu... Benliğin aradan çıkması ve sadece o olma hali. Neslihan aradan çekiliyor ve sadece bedenini kullanıyor. İşte aradan çekildiğimde ve yok olduğumda hissettiklerim tarife sığmaz şeyler. Ve tam da bu tarifsiz duygular için oyunculuk yapıyorum."

Takdir edilmek, beğenilmek ve seyircinin canlandırdığım karakterleri unutmaması çok güzel. Gece başımı yastığa koyduğumda ‘Oh’ demek muazzam bir duygu."

