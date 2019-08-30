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Neslihan Doğrusöz ilk kez konuştu: Eteklerimin altına

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışmacılarından biri olan ve şu sıralar cinsiyet geçiş süreci Neslihan Doğrusöz ilk kez konuştu. Doğrusöz açıklamasında "Erkek olduğumu çocukken anladım" dedi.

Neslihan Doğrusöz ilk kez konuştu: Eteklerimin altına

İşte Benim Stilim yarışmasından tanıdığımız Neslihan Doğrusöz, son günlerin en çok konuşulan ismi. Cinsiyet geçiş sürecinde olduğu bilinen Neslihan, sakal ektirdiğini açıklamıştı.

Neslihan Doğrusöz, daha sonra adını Doruk Doğrusöz olarak değiştirdiğini açıklamıştı. Neslihan Doğrusöz son olarak da GZone'a verdiği röportajla gündeme geldi. Doğrusöz açıklamasında "Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim. Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile boxer giyiyordum" dedi.

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BÜŞRA EYEN: ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

2018 Bikini Fitness Şampiyonu olan sevgilisi Büşra Eyen, “Zorlu bir süreçten geçtik. Kötü enerjilerinizi kendinize saklayın. İyi ki hayatıma Doruk girdi. Her anında başucunda olacağım. Ruhumuz güzel bizim” yorumunu yaptı.

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