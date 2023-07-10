Nesrin Cavadzade'den siyahlar içinde fizik şov! Dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Hem oyunculuk performansı hem de cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabını sık kullanan ünlülerden. Karın bölgesi tamamen açık olan elbisesiyle poz veren Nesrin Cavadzade Instagram hesabında peş peşe paylaşım yaptı. Ünlü güzelin takipçileri kayıtsız kalamadı.

Cavadzade, bu pozlarını, "mayoyla yakalandı" notuyla paylaştı.

Fiziğiyle dikkat çeken Cavadzade'nin pozlarını beğenenler arasında, Uraz Kaygılaroğlu, İrem Helvacıoğlu, Seda Bakan, Aytaç Şaşmaz gibi ünlü isimler yer aldı.

Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden, "Fizik kadın", "Dünyanın en zarif hatunu", "Bu fizik şaka mı" gibi yorumlar geldi.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Nesrin Cavadzade, Üç Kuruş dizisindeki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü kutladığı paylaşımla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Ünlü isim açıklamasında “Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi” sözlerine yer vermişti.

Cavadzade’nin samimi paylaşımına takipçileri “Aşkım saçmalama sadece arkadaşım”, “Güzelliğiniz şaka mı”, “Sevgili misiniz” yorumlarında bulundu.

