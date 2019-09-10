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Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini yineledi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2019 19:45 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, siyasi kariyeri açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtilen gelecek haftaki erken seçim öncesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadini yineledi.

Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini yineledi

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, 17 Eylül'de yapılacak erken seçimi kazanmak için sağ seçmenin oyunu almaya yönelik vaatlerde bulundu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia eden Netanyahu, seçmenlerden destek istedi.

Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirdi.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" vaadini de yineleyen Netanyahu, "İsrail'in egemenliğini tüm yerleşim birimlerinde hayata geçirmek için sizden açık bir görev istiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.

Zira son kamuoyu anketlerinde Netanyahu'nun partisi Likud'un az bir farkla da olsa seçimlerden ikinci parti olarak çıkacağı tahmin ediliyordu.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria’da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Netanyahu Batı Şeria seçim ilhak

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