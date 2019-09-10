Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini yineledi

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, 17 Eylül'de yapılacak erken seçimi kazanmak için sağ seçmenin oyunu almaya yönelik vaatlerde bulundu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia eden Netanyahu, seçmenlerden destek istedi.

Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirdi.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" vaadini de yineleyen Netanyahu, "İsrail'in egemenliğini tüm yerleşim birimlerinde hayata geçirmek için sizden açık bir görev istiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.

Zira son kamuoyu anketlerinde Netanyahu'nun partisi Likud'un az bir farkla da olsa seçimlerden ikinci parti olarak çıkacağı tahmin ediliyordu.