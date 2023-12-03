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  4. Netanyahu’ya bir şok daha! Reddedildiğini kendisi duyurdu: Benimle ortak basın toplantısı yapmak istemedi

Netanyahu’ya bir şok daha! Reddedildiğini kendisi duyurdu: Benimle ortak basın toplantısı yapmak istemedi

03.12.2023 09:55 | Son Güncelleme:
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İsrail Gazze’de katliamlarına devam ederken bir yandan da kendi içlerinde sorunlar yaşamaya başladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ortak basın toplantısı yapmayı önerdiğini, ancak Gallant'ın bunu reddettiğini belirtti.

Netanyahu’ya bir şok daha! Reddedildiğini kendisi duyurdu: Benimle ortak basın toplantısı yapmak istemedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik "uluslararası baskı olduğunu" ama buna rağmen hedeflerine ulaşmak için alan oluşturduklarını söyleyen Netanyahu, "Nihayetinde kararları biz veriyoruz ve nihai kararımız Hamas'ı yok etmek, rehinelerimizi iade ettirmek ve Gazze'de yeni bir terör kontrolünün olmamasını sağlamaktır." dedi.

Netanyahu, Gazze'ye saldırılarındaki üç hedeflerinden ikisine (esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın yok edilmesi) ABD'nin destek verdiğini dile getirdi.

Açıkça söylemese de saldırılar sonrası Gazze'nin geleceğine ilişkin ABD ile görüş ayrılıkları olduğunu belirten Netanyahu, şunları ifade etti:

"Bütün bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda fikir ayrılıkları var. Sonuçta bu bizim savaşımız. Kararları vermek zorundayız. Sonuçta kararları biz veriyoruz. Amerikalı dostlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz ve çoğu zaman da bunu başarıyoruz. Umarım ve inanıyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır."

Netanyahu, hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini ve kara saldırısı olmadan söz konusu hedeflere ulaşamayacaklarını dile getirdi.

HİZBULLAH'A GÖZDAĞI

Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmalara da değinen Netanyahu, "Kuzeyde (Lübnan sınırı) ve güneyde (Gazze Şeridi) güvenliği yeniden sağlayacağız. Hizbullah hata yapar ve geniş çaplı bir savaşa girerse Lübnan'ı kendi elleriyle yok etmiş olur." dedi.

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NETANYAHU İLE GALLANT AYRI AYRI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın ayrı basın toplantısı düzenlemesine ilişkin soruya, "Savunma Bakanına bu akşam bir ortak basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. Karar onun kararı." karşılığını verdi.

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