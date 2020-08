Netflix, Altered Carbon dizisini iptal etti

Altered Carbon dizisinin üçüncü sezonu gelmeyecek! Bilimkurgu hayranlarının ilk sezonuna tam puan verdiği ancak ikinci sezonunu beğenmediği Netflix yapımı, aldığı düşük puanlar yüzünden iptal edildi. Variety tarafından yapılan doğrulamaya göre Altered Carbon, izlenme maliyet oranını karşılamaması gereğiyle yayından kaldırıldı.

Richard K. Morgan’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin ilk sezonunda başrolü Joel Kinnaman üstlenirken ikinci sezonda ise başrolü Anthony Mackie üstlenmişti. Yıldızlararası savaşçı Takeshi Kovacs'ın hikayelerini konu alan dizi, insanların beden değiştirebildiği ve bu sayede sonsuza kadar yaşayabildiği bir evrende geçiyordu.

Netflix geçtiğimiz haftalarda koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle artan sağlık ve güvenlik gerekçeleri yüzünden “The Society” ve “I Am Not Okey With This” dizilerinin iptal edildiğini açıklamıştı.