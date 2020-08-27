Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Netflix, Altered Carbon dizisini iptal etti

Netflix, Altered Carbon dizisini iptal etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix, ilk sezonu ile beğeni toplayan ancak ikinci sezonuyla beklentilerin altında kalan bilimkurgu dizisi Altered Carbon’u iptal etti.

Netflix, Altered Carbon dizisini iptal etti

Altered Carbon dizisinin üçüncü sezonu gelmeyecek! Bilimkurgu hayranlarının ilk sezonuna tam puan verdiği ancak ikinci sezonunu beğenmediği Netflix yapımı, aldığı düşük puanlar yüzünden iptal edildi. Variety tarafından yapılan doğrulamaya göre Altered Carbon, izlenme maliyet oranını karşılamaması gereğiyle yayından kaldırıldı.

Richard K. Morgan’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin ilk sezonunda başrolü Joel Kinnaman üstlenirken ikinci sezonda ise başrolü Anthony Mackie üstlenmişti. Yıldızlararası savaşçı Takeshi Kovacs'ın hikayelerini konu alan dizi, insanların beden değiştirebildiği ve bu sayede sonsuza kadar yaşayabildiği bir evrende geçiyordu.

wnaNVyXEQbkDZRc3w7jFs6-1200-80

Netflix geçtiğimiz haftalarda koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle artan sağlık ve güvenlik gerekçeleri yüzünden “The Society” ve “I Am Not Okey With This” dizilerinin iptal edildiğini açıklamıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
20’li yaşlarda Oscar’a aday olmuştu! Şimdi serveti dudak uçuklatıyor20’li yaşlarda Oscar’a aday olmuştu! Şimdi serveti dudak uçuklatıyor
Rüyada araba görmek: Yeni araba, kırmızı arabaRüyada araba görmek: Yeni araba, kırmızı araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Parasız kalan Johnny Depp, Disney'den 50 milyon dolar istedi
Parasız kalan Johnny Depp, Disney'den 50 milyon dolar istedi
20’li yaşlarda Oscar’a aday olmuştu! Şimdi serveti dudak uçuklatıyor
20’li yaşlarda Oscar’a aday olmuştu! Şimdi serveti dudak uçuklatıyor
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Tom Cruise maskeyle sinemaya gitti, olanlar oldu!
Tom Cruise maskeyle sinemaya gitti, olanlar oldu!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İzleyicileri ekrana kilitleyen Savaşçı dizisi hakkında merak ettiğini her şey
İzleyicileri ekrana kilitleyen Savaşçı dizisi hakkında merak ettiğini her şey
Geleceğe Dönüş 4 geliyor mu? İşte cevabı…
Geleceğe Dönüş 4 geliyor mu? İşte cevabı…
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Robert Downey Jr.’ın serveti dudak uçuklattı
20’li yaşlarda Oscar’a aday olmuştu! Şimdi serveti dudak uçuklatıyor
Tom Cruise, maskesini taktı ve sinemada Tenet'i izledi
Tom Cruise maskeyle sinemaya gitti, olanlar oldu!
Yeni Karayip Korsanları iddiası: "Parasız kalan Johnny Depp, Disney'den 50 milyon dolar istedi"
Parasız kalan Johnny Depp, Disney'den 50 milyon dolar istedi
Cannes'da gösterilen BDSM Temalı "Dogs Don't Wear Pants"ten fragman
Cannes'da gösterilen BDSM temalı filmden olay yaratan fragman
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson herkese meydan okumaya hazırlanıyor
Dünyanın en çok kazanan aktörü meydan okumaya hazırlanıyor
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.