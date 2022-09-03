Netflix Aşıklar Bayramı dizisi konusu nedir? Aşıklar Bayramı dizisi oyuncuları kimler?

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Aşıklar Bayramı filminin konusu araştırılmaya başlandı. Netflix'in yeni Türk filmi Aşıklar Bayramı 2 Eylül itibariyle yayınlanmaya başladı. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Aşıklar Bayramı filmi sosyal medyada merakla beklenen filmler arasında yer alıyor. Sosyal medyada yayınlanan tanıtımı sonrasında Aşıklar Bayramı filminin konusu merak konusu haline geldi. Peki, Aşıklar Bayramı konusu ne, oyuncuları kimler?

AŞIKLAR BAYRAMI KONUSU NEDİR?

Aşıklar Bayramı filminde ölümcül bir hastalığın pençesindeki göçebe bir halk ozanı olan Heves Ali ile geçmişle barışmaya çabalayan hayırlı evladı Yusuf ile 25 yılın ardından yeniden buluşur. Yıllar sonra bu buluşma sonrasında ilişkilerini nasıl kurtaracakları yer almaktadır.

AŞIKLAR BAYRAMI OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Settar Tanrıöğen

Laçin Ceylan

Erkan Bektaş

Pınar Göktaş

Şirin Ergüven Hamşioğlu

Burcu Cavrar

Çetin Kemal Sarıkartal



