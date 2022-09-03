Netflix Aşıklar Bayramı dizisi konusu nedir? Aşıklar Bayramı dizisi oyuncuları kimler?

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Aşıklar Bayramı filminin konusu araştırılmaya başlandı. Netflix'in yeni Türk filmi Aşıklar Bayramı 2 Eylül itibariyle yayınlanmaya başladı. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Aşıklar Bayramı filmi sosyal medyada merakla beklenen filmler arasında yer alıyor. Sosyal medyada yayınlanan tanıtımı sonrasında Aşıklar Bayramı filminin konusu merak konusu haline geldi. Peki, Aşıklar Bayramı konusu ne, oyuncuları kimler?
Aşıklar Bayramı filminde ölümcül bir hastalığın pençesindeki göçebe bir halk ozanı olan Heves Ali ile geçmişle barışmaya çabalayan hayırlı evladı Yusuf ile 25 yılın ardından yeniden buluşur. Yıllar sonra bu buluşma sonrasında ilişkilerini nasıl kurtaracakları yer almaktadır.
Kıvanç Tatlıtuğ
Settar Tanrıöğen
Laçin Ceylan
Erkan Bektaş
Pınar Göktaş
Şirin Ergüven Hamşioğlu
Burcu Cavrar
Çetin Kemal Sarıkartal
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