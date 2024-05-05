Göçmenlerle ilgili sözleri gündem olmuştu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı: 'Verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtıldı'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Balkanlardan geldiğini unutmuş insanlar… ‘Arap, Arapça’ deyince tüyleri diken diken olan yok mu arkadaşlar? Irkçılık bizim dinimizde yasaktır" sözleri gündem olmuştu.

"ART NİYETLİ BİR YAKLAŞIMLA SERVİS EDİLMİŞTİR"

Bu sözlere ilişkin Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Gençlerin Balkanlara ve Orta Doğu'ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş. Gençlere verdiğim cevapta da belirttiğim gibi Balkan göçmeni kardeşlerimiz vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdırlar. O kadar ki Balkanlardan farklı dönemlerde göç ettikten sonra Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaşmışlar. Bir aile olmuşuz, kaynaşmışız. Orta Doğu göçleri ile tabii ki farklıdır. Örneklerden birisi de benim ailemdir. Ben Karadenizliyim, eşim Balkan kökenli. Aynı kültür ve medeniyetin evlatları olarak bir aile kurduk. Önemli olan göçler arasındaki farklılığın hiçbir zaman ırkçı eylem ve söylemlere mesnet teşkil edemeyeceği hususudur."

Gençlerin Balkanlara ve Ortadoğu’ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş. Gençlere verdiğim cevapta da belirttiğim gibi Balkan göçmeni kardeşlerimiz Vatanımızın… — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 5, 2024

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





