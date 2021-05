Netflix dizisi Kanal D’de! | Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu…

Belgesel dizi Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi (Rise of Empires: Ottoman) bir sezon 6 bölümden oluşuyor.

2020 yılında Netflix ’de "Rise of Empires: Ottoman" adıyla yayınlanmaya başlanan Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi belgesel dizisinin oyuncu kadrosunda ise birçok ünlü isim yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Emre Şahin otururken, dizinin senaryosunu ise Kelly McPherson kaleme alıyor. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet rolündeki performansı ise dikkat çekiyor.

RİSE OF EMPİRE: OTTOMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ OYUNCU KADROSU

Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)

Tommaso Basili (XI. Konstantinos)

Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)

Damla Sönmez (Ana)

Osman Sonant (Loukas Notaras)

Tolga Tekin (II. Murad)

Ushan Çakır (Zağanos Paşa)

Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa)

Birkan Sokullu (Giovanni Giustiniani)

Tansu Biçer (Urban)

Nail Kırmızıgül (Hızır Çelebi)

Eva Dedova (Catherine)

İlayda Akdoğan (Therma)

OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ KONUSU

Osmanlı Sultanı II. Mehmet, Bizans’ın başkenti Konstantinopolis’i fethetmek üzere destansı bir sefere çıkar ve tarihin akışını yüzyıllar boyunca değiştirir.

‘Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi’, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemini gözler önüne seren bir dizidir.

Dizide Fatih Sultan Mehmet olarak bilinen II. Mehmet’in destansı hikayesinin anlatıldığı dizide, Sultan II. Mehmet’in 13 yaşında tahta çıkmasının ardından masalsı yükselişi, Konstantinopolis’i devirmesi ve 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biri haline gelmesi konu ediliyor.