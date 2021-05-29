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Netflix dizisi Kanal D’de! | Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu…

29.05.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli dijital dizi ve film platformu olan Netflix’in geçtiğimiz 2020 yılında yayınlamaya başladığı “Osmanlı: Bir İmparatorun Yükselişi” belgesel dizisinin yayın haklarını Kanal D satın aldı. Netflix’in orijinal belgesel dizisi olan Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi, 29 Mayıs Cumartesi günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında saat 22:00’de izleyici ile buluşacak.

Netflix dizisi Kanal D’de! | Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu…

2020 yılında Netflix’de "Rise of Empires: Ottoman" adıyla yayınlanmaya başlanan Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi belgesel dizisinin oyuncu kadrosunda ise birçok ünlü isim yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Emre Şahin otururken, dizinin senaryosunu ise Kelly McPherson kaleme alıyor. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet rolündeki performansı ise dikkat çekiyor.

NETFLİX DİZİSİ KANAL D EKRANLARINDA!
Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Tolga Tekin, Selim Bayraktar, Ushan Çakır, Damla Sönmez, Birkan Sokullu, İlayda Akdoğan, Nail Kırmızıgül ve Osman Sonant gibi isimler yer alıyor.

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Cumartesi günü saat 22:00'de Kanal D seyircisi ile buluşacak olan “Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi” Netflix’de hem İngilizce hem de Türkçe anlatılmıştı. Bu kapsamda Kanal D ekranlarına gelecek olan dizi, Halit Ergenç'in anlatımıyla gerçekleşecek.

Belgesel dizi Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi (Rise of Empires: Ottoman) bir sezon 6 bölümden oluşuyor.

RİSE OF EMPİRE: OTTOMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

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Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ OYUNCU KADROSU

osmanlı imparatorluğu

  • Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)
  • Tommaso Basili (XI. Konstantinos)
  • Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)
  • Damla Sönmez (Ana)
  • Osman Sonant (Loukas Notaras)
  • Tolga Tekin (II. Murad)
  • Ushan Çakır (Zağanos Paşa)
  • Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa)
  • Birkan Sokullu (Giovanni Giustiniani)
  • Tansu Biçer (Urban)
  • Nail Kırmızıgül (Hızır Çelebi)
  • Eva Dedova (Catherine)
  • İlayda Akdoğan (Therma)

OSMANLI: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ KONUSU

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Osmanlı Sultanı II. Mehmet, Bizans’ın başkenti Konstantinopolis’i fethetmek üzere destansı bir sefere çıkar ve tarihin akışını yüzyıllar boyunca değiştirir.

‘Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi’, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemini gözler önüne seren bir dizidir.

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Dizide Fatih Sultan Mehmet olarak bilinen II. Mehmet’in destansı hikayesinin anlatıldığı dizide, Sultan II. Mehmet’in 13 yaşında tahta çıkmasının ardından masalsı yükselişi, Konstantinopolis’i devirmesi ve 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biri haline gelmesi konu ediliyor.


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Kanal D Netflix Birkan Sokullu Damla Sönmez Halit Ergenç Nail Kırmızıgül Osman Sonant Selim Bayraktar Tuba Büyüküstün Ushan Çakır
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