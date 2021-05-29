Netflix dizisi Kanal D’de! | Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu…

2020 yılında Netflix’de "Rise of Empires: Ottoman" adıyla yayınlanmaya başlanan Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi belgesel dizisinin oyuncu kadrosunda ise birçok ünlü isim yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Emre Şahin otururken, dizinin senaryosunu ise Kelly McPherson kaleme alıyor. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet rolündeki performansı ise dikkat çekiyor.

NETFLİX DİZİSİ KANAL D EKRANLARINDA!

Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Tolga Tekin, Selim Bayraktar, Ushan Çakır, Damla Sönmez, Birkan Sokullu, İlayda Akdoğan, Nail Kırmızıgül ve Osman Sonant gibi isimler yer alıyor.

Cumartesi günü saat 22:00'de Kanal D seyircisi ile buluşacak olan “Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi” Netflix’de hem İngilizce hem de Türkçe anlatılmıştı. Bu kapsamda Kanal D ekranlarına gelecek olan dizi, Halit Ergenç'in anlatımıyla gerçekleşecek.

Belgesel dizi Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi (Rise of Empires: Ottoman) bir sezon 6 bölümden oluşuyor.