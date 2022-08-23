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Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak? Netflix Fatih Terim belgeseli yayın tarihi!

23.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in belgeseli Netflix'te yayınlanacak. Netflix, Ocak ayında Galatasaray ile yollarını ayıran ünlü teknik direktör ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix Fatih Terim belgeseli yayın tarihi...

Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak? Netflix Fatih Terim belgeseli yayın tarihi!

Netflix'den Galatasaraylıları heyecanlandıran Fatih Terim paylaşımı geldi. Galatasaray'ın efsana teknik direktörü Fatih Terim’in kendisini anlattığı dört bölümden oluşan TERİM adlı Netflix belgeseli dijital platformda yerini alacak. Peki Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix'te yayınlanacak olan Fatih Terim belgeselinin yayın tarihi...

NERFLİX FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN?

Netflix'ten daha önce yapılan açıklamada Fatih Terim'in belgeselinin çekilceği duyurulmuştu.

Efsane teknik adamın hayatını konu alan belgeselin izleyiciyle buluşacağı tarih belli oldu.

Netflix'te yayınlanacak olan TERİM belgeseli, Türkiye’nin spor alanındaki en önemli figürlerinden birinin bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini gün ışığına çıkaracak.

Belgeselin senaryosunu kaleme alan Altuğ Gültan, yönetmen koltuğunu ise Burak Aksoy ile paylaşıyor. Yapımcılığını Goya Entertainment’ın gerçekleştirdiği Terim belgeseli, 15 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Netflix
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