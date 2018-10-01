Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) fragmanı yayınlandı

Dizide sıradan ve genç Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.

Netflix "İstanbul'un son muhafızı burada. Hakan: Muhafız çok yakında sadece Netflix’te" diyerek ilk fragmanı yayınladı.

"Çağatay Ulusoy'un Netflix'e çekilen dizisinin bazı sahneleri beğenilmedi ve Eylül ayında ilk bölümünün yayınlanması beklenen dizinin yayın tarihi ertelendi" iddialarının hemen ardından cevap niteliğinde görüntüler Netflix tarafından yayınlandı.

Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!

Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

