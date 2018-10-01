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Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

Dijital içerik platformu Netflix Türkiye 'Hakan: Muhafız'dan ilk fragmanı yayınladı! Başrolünde Çağatay Ulusoy'un oynadığı The Protector merakla bekleniyor

Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) fragmanı yayınlandı

Çağatay Ulusoy'un Netflix'e çekilen dizisi 'Hakan: Muhafız'dan ilk fragman geldi.

"Çağatay Ulusoy'un Netflix'e çekilen dizisinin bazı sahneleri beğenilmedi ve Eylül ayında ilk bölümünün yayınlanması beklenen dizinin yayın tarihi ertelendi" iddialarının hemen ardından cevap niteliğinde görüntüler Netflix tarafından yayınlandı.

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Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü var.

Netflix "İstanbul'un son muhafızı burada. Hakan: Muhafız çok yakında sadece Netflix’te" diyerek ilk fragmanı yayınladı.

İşte Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) ilk fragmanı:

Martta birinci sezon çekimlerine başlanan dizi, eylülde yayına girecekti. Ancak Netflix yetkilileri, yönetmen Can Evrenol'un çektiği ilk beş bölümü izleyip beğenmemişti.

The Protector konusu

Dizide sıradan ve genç Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.

Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!

Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

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