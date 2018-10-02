Netflix, Türk yapımı içeriklerine yaklaşık bir sene önce The Protector dizisiyle yeşil ışık yaktı. Başrolünde Çağatay Ulusoy’un olduğu fantastik dizi, pek çok usta oyuncuyu da kadrosunda barındırıyor. Şu sıralar ertelendiği ile ilgili dedikodular dolaşırken diziden merakla beklenen fragman yayınlandı.

Sıradan bir genç olan ve İstanbul’da yaşayan Hakan’ın değişim öyküsüne odaklanan yapım, maalesef Netflix yöneticileri tarafından geçer not alamadı.

Ortaya çıkan iddialara göre dizinin bazı sahnelerinin yeniden çekilmesi için karar alınmış ve yayın tarihi ertelenmişti.

Netflix'in Türk dizisi The Protector'dan ilk fragman!

İstanbul'un son muhafızı burada. Hakan: Muhafız çok yakında sadece Netflix’te. pic.twitter.com/daP3QViOr1 — The Protector (@theprotector) 1 Ekim 2018

Eylül 2018’de ilk sezonu ile yayın hayatına giriş yapması beklenen dizi maalesef ertelendi ertelenmesine ancak dizinin ilk fragmanı merakla bekleyenleri için Netflix tarafından yayınladı.

Tarihle iç içe geçecek olan The Protector dizisi, İstanbul’ın farklı dönemlerinde geçecek. Dizinin kadrosunda Hazal Ergüçlü, Burçin Terzioğlu ve Okan Yalabık gibi isimler de yer alıyor. Bakalım Netflix, dizinin yayın tarihi ile ilgili net kararını yakında açıklayacak mı hep beraber bekleyip göreceğiz.

Yayınlanan ilk fragmana yukarıdaki tarayıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

