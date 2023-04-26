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Netflix'in yeni dizisi Kübra ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Kübra dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Çağatay Ulusoy başrolde

26.04.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni dizisi Kübra için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor. Peki, Netflix'in yeni dizisi Kübra ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Kübra dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

Netflix'in yeni dizisi Kübra ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Kübra dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Çağatay Ulusoy başrolde

Netflix’in Çağatay Ulusoy başrollü yeni dizisi Kübra'nın çekimleri devam ediyor. Dizide Ulusoy’a Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler eşlik ediyor. Büyük bir heyecanla beklenen yeni dizinin yayın tarihi hakkında ise araştırmalar hız kazandı. Peki, Netflix'in yeni dizisi Kübra ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte? Kübra dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni diziye dair tüm ayrıntılar...

NETFLİX'İN YENİ DİZİSİ KÜBRA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzası taşıyan ve başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, Netflix’in yeni dizisi 'Kübra’nın çekimleri devam ediyor.

Dizinin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelmesi hakkında haberimizin içerisine eklenecektir.

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KÜBRA DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, mahallesinin sevilen, saygılı ve inançlı bir genci olarak bilinen Gökhan’ın, bir süredir parçası olduğu sanal arkadaşlık grubunda, Kübra adlı kullanıcıdan aldığı mesajlar ile hiç ummadığı bir yola girmesini anlatıyor.

KÜBRA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başrol Ulusoy’a Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler eşlik ediyor.

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Netflix Çağatay Ulusoy

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