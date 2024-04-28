SON DAKİKA | Beşiktaş'ta zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Son dakika haberine göre Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi.

8 KİŞİ YARALANDI

Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

MİLLETVEKİLİNİN YEĞENİ ÇIKTI

Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER;

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





