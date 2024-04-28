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  4. SON DAKİKA | Beşiktaş'ta zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi: 8 yaralı

SON DAKİKA | Beşiktaş'ta zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi: 8 yaralı

28.04.2024 12:38
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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks maserati otomobilin aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi. İşte kaza yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberine göre Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi.

8 KİŞİ YARALANDI

Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

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2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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MİLLETVEKİLİNİN YEĞENİ ÇIKTI

Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER;

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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