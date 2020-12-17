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Netflix'in yeni dizisi Tiny Pretty Things pornografik bulundu! Yorum yağdı

17.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Netflix'in yeni dizisi Tiny Pretty Things pornografik bulundu! Yorum yağdı

Netflix'in yeni dizisi Tiny Pretty Things gündeme bomba gibi düştü. 10 bölümden oluşan Tiny Pretty Things pornografik bulundu ve eleştiri topladı.

Netflix'in yeni dizisi Tiny Pretty Things Sona Charaipotra ve Dhonielle Clayton'un aynı isme sahip romanından uyarlandı.

"Tiny Pretty Things" dizisi 1. sezonuyla 14 Aralık 2020 Pazartesi günü Netflix'te başladı! Dizi başlar başlamaz gündeme de bomba gibi düştü.

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Dizinin seks sahneleri için 'soft porno' yorumları yapıldı. Dizideki çoğu sahnenin 'açık' ve 'müstehcen' ve 'gereksiz seks sahneleri'yle dolu olduğuna dair yorumlar Twitter'ın gündemine geldi.

2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler2020’de televizyon ekranlarının gördüğü en seksi sahneler

Kitaptan uyarlanan Tiny Pretty Things için kitabın hayranları uyarlama için aynı soruyu soruyor: Neden bu kadar çok seks sahnesi var?

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Dizi hakkında bir kullanıcı "Tiny Pretty Things'in gerçek anlamda soft porno olmasına gerek yok" derken bir başka kullanıcı ise"Bu aktörlerin her zaman çıplak olmasına veya özellikle gençleri tasvir ederken seks sahnelerinde olmasına gerek yok" yorumunda bulundu.

TINY PRETTY THINGS KONUSU

Ekran Alıntısı

Seçkin bir bale okulunda yıldız bir öğrencinin saldırıya uğraması, onun yerini alan öğrencinin ise yalanlar, ihanet ve kıyasıya rekabetle dolu bir dünyaya adım atmasını konu edinen dizinin oyuncu kadrosunda Lauren Holly (Monique Dubois), Kylie Jefferson (Neveah), Casimere Jollette (Bette Whitlaw) gibi isimler rol alıyor.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
net flix isimli rezil kanal toplumsal yargılandan beslenen çakal sürüsü geçim kaynağı bulmuş .
@bizedogrugerekli_2017 TV lerde mafyacılık oynamak zengin adamın gayrimeşru ilişkileri işlemek toplumsal yargılarımızla birebir örtüşüyor haklısınız
abonelik değil mi kardeşim size ne isterse gerçekten porno oynatır ne yani

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