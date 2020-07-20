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Netflix ne zaman kapanacak, son durumu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 20.07.2020 11:38 | Son Güncelleme

Netflix Türkiye'nin kapanacağı konusu günlerdir ülke gündeminden düşmüyor. Netflix kullanan kullanıcılar eğer Netflix Türkiye kapanırsa üyeliklerinin ne olacağını merak ediyor. Peki Netflix kapanıyor mu, Netflix'in kapanmasının asıl nedeni nedir?

Netflix ne zaman kapanacak, son durumu nedir?

Dünyada en çok tercih edilen dizi ve film platformu olan Netflix'in kapanması ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yayımlanan dizilerdeki kişilerin karakterleri, cinsel yönelimlerinden dolayı dolayı kapanacağı konuşulan Netflix'te son durum nedir? Netflix üyelerinin en çok merak ettiği son durum detayları ile ilgili Netflix Türkiye'den açıklama geldi. Peki Netflix Türkiye ne zaman kapanacak, tarihi belli mi?

Netflix Türkiye'den çekildi mi?

Netflix Türkiye henüz dizi ve filmleri yayımlayarak Türk kullanıcıya hizmet vermeye devam ediyor. Netflix'in Türkiye'den çekileceğine dair sadece yetkililerin açıklamaları bulunuyor. Bunların dışında kesinleşmiş herhangi bir karar yok. Netflix sadece Türkiye'de çektiği dizilere şimdilik ara verdi. Netflix kararının ne olacağı kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.

Netflix neden kapanıyor, neden böyle bir talep geldi?

Netflix'in Türkiye'de kapanmasının ve ülke gündeminde yer almasının nedeni yayımlanan diizlerde eşcinsel karakterlerin de yer alması. Bu karakterlerin Türkiye'de eşcinselliğe etki edeceğini ve kişileri eşcinselliğe yönlendireceği düşünülüyor. Konuyla ilgili Netflix'ten resmi bir açıklama henüz gelmedi.

"Neftlix eşcinsellik sansürüne rest çekti"

Şu an Türkiye'de yayımlanmaya devam eden Netflix hakkında tartışmalar devam ediyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından Netflix'in kapanmasına dair şöyle bir açıklama yaptı;

"Netflix ve Ak Parti arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti. Ak Partinin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak? Turizm Bakanlığı, Rtük ve Netflix arasında hangi pazarlıklar yaşandı? Hangi dizide roller değiştirilmek istendi? Rtük kaç Netflix dizisine sansür uygulamak istedi? Netflix gemileri nasıl yaktı? "

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in açıklamalarının ardından üyelik yapan kullanıcılar, üyeliklerinin nasıl iptal olacağını, Netflix kapanırsa eğer ücret iadesinin nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Üyelerle ilgili Netflix'ten şu ana kadar bir açıklama gelmezken, Netflix Türkiye hesabı ile ilgili Gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Habertük'te köşe yazısında Netflix Türkiye'nin neden kapatılmak istendiğini anlatan Altaylı, Netflix tartışmasının başlama sebebi olarak bir diziye dahil olan gay bir karakteri gösteriyor.

Netflix gay bir karakter yüzünden mi kapanıyor?

Altaylı köşe yazısında diziye sonradan dahil olan gay bir karakterden dolayı, Netflix'in kapanmasının konuşulduğunu belirterek şunları söyledi;

"Netflix’in çok ünlü ve en başarılı Türk dizilerinde imzası olan bir Türk senaristin yazdığı bir öyküyü beğenip, bunu çekmeye karar vermesiyle başlıyor her şey.
Netflix, diziyi çekmek üzere bir Türk yapım şirketi ile taşeron olarak anlaşıyor.
Türk oyunculardan oluşan bir cast hazırlanıyor.
Ancak yasa gereği, Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı prodüksiyonlar için Kültür Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiği için ilk bölüm senaryo bakanlığa yollanıyor.
Gerekli izin veriliyor ancak araya pandemi süreci girdiği için çekimlere başlanamıyor.
Ardından hayat yeni normale dönünce çekim için yeniden Bakanlıktan izin isteniyor.
Bakanlık bir bölümün daha senaryosunu istiyor.
İkinci bölümde diziye dahil olan bir gay karakter var ama bazılarının iddia ettiği gibi bir gay sevişme sahnesi falan yok dizide.
Ardından Bakanlık görüşmek için Netflix yöneticilerini davet ediyor.
Netflix başkan yardımcıları özel uçakla gelip Bakanlığa gidiyorlar.
Bakanlıkta fazla bir sorun çıkmıyor.
Ancak RTÜK “Bizimle de görüşmeniz gerek” diyor.
Oysa RTÜK, kuruluş yasası itibarıyla bir ön denetim kuruluşu değil, böyle bir yetkisi yok. Sansür Kurulu değil.
Buna rağmen Netflix yetkilileri RTÜK’le de görüşüyorlar.
RTÜK çok net konuşuyor.
“Gay karakteri diziden çıkarın.”
...

Netflix nedir?

Her hafta platformuna yeni diziler ve filmler ekleyen Netflix kullanıcılarına reklamsız, aynı anda binlerce bölüm izleme seçeneği sunan bir uygulamadır. İçinde tarihi filmler, belgeseller, diziler bulunan Netflix'in arşivinin çok geniş olması nedeniyle tüm dünyada en çok kullanılan dizi ve film platformu olmasına katkısı çok büyük. Uygulamayı kullanırken, yeni dizilerle birlikte tüm dünyadaki eski ya da yeni çıkan dizilere aynı anda ulaşmanız mümkün. Ayrıca Netflix yeni çıkan henüz vizyona girmemiş filmleri de satın alarak, kullanıcıya çok düşük bir ücretle sinema keyfi de sunuyor.

Netflix fiyatı ne kadar? İşte Netflix aylık ücretleri!

Telefondan, bilgisayarınızda ya da tabletinizden hatta TV'den bile izleyebileceğiniz Netflix aylık ücretleri ,99 TL ile 41,99 TL arasında değişmektedir. Bu ücretler dışında ekstra bir ücret olmadığı gibi sözleşme de olmadığı için dilediğiniz zaman iptalini yapabiliyorsunuz.

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