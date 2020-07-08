Netflix'teki en iyi aksiyon filmleri açıklandı! Nefes kesen filmleri seyirciler seçti...

Netflix; aksiyondan romantiğe, komediden gerilime birçok farklı türden yapımlarıyla her geçen gün daha popüler bir hale geliyor. Netflix'te film izlerken heyecan hiç durmasın isteyenlerin tercihi ise aksiyon filmlerinden yana oluyor. Netflix, hem orijinal içerikleriyle hem de yapım şirketleriyle vardığı anlaşmalar sonucunda arşivine eklediği aksiyon filmleriyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Siz de film izlerken nefesinizi tutmak istiyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

EN SEVİLEN NETFLIX AKSİYON FİLMLERİ

1. Extraction

Konu: Sert bir paralı asker, kaçırılan bir çocuğu kurtarmak için Bangladeş'e gönderilir. Üstelik bu çocuk, bir uyuşturucu baronunun oğludur. Chris Hemsworth'un hayat verdiği paralı asker Tyler, çocuğu kurtarmaya çalışırken kendini büyük bir yaşam mücadelesinin içinde bulur.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Chris Hemsworth, Randeep Hooda, Rudhraksh Jaiswal

Yönetmen: Sam Hargrave

2. 6 Underground

Konu: Bu aksiyon filminde ölmüş numarası yapan bir teknoloji milyarderinin heyecan dolu maceraları anlatılıyor. Bu milyarder, kötü bir diktatörü yenmek için dünyanın dört bir yanından topladığı ajanlarla bir grup kurar. Sırada, kanlı ve cüretkar bir görev vardır.