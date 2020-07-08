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Netflix'teki en iyi aksiyon filmleri açıklandı! Nefes kesen filmleri seyirciler seçti...

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Film ve dizi izlemek dendiğinde birçok kişinin aklına Netflix gelir. Gerek orijinal yapımlarıyla gerek bünyesine sonradan kattığı yapımlarla adından başarıyla söz ettiren Netflix, üyelerinin eğlenceli anlar yaşamasını sağlıyor. Peki, heyecan dolu filmleriyle aksiyonseverlerin adrenalin seviyesini yükselten Netflix'te hangi yapımlar yer alıyor? İşte en sevilen Netflix aksiyon filmleri...

Netflix'teki en iyi aksiyon filmleri açıklandı! Nefes kesen filmleri seyirciler seçti...

Netflix; aksiyondan romantiğe, komediden gerilime birçok farklı türden yapımlarıyla her geçen gün daha popüler bir hale geliyor. Netflix'te film izlerken heyecan hiç durmasın isteyenlerin tercihi ise aksiyon filmlerinden yana oluyor. Netflix, hem orijinal içerikleriyle hem de yapım şirketleriyle vardığı anlaşmalar sonucunda arşivine eklediği aksiyon filmleriyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Siz de film izlerken nefesinizi tutmak istiyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

EN SEVİLEN NETFLIX AKSİYON FİLMLERİ

1. Extraction

Konu: Sert bir paralı asker, kaçırılan bir çocuğu kurtarmak için Bangladeş'e gönderilir. Üstelik bu çocuk, bir uyuşturucu baronunun oğludur. Chris Hemsworth'un hayat verdiği paralı asker Tyler, çocuğu kurtarmaya çalışırken kendini büyük bir yaşam mücadelesinin içinde bulur.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Chris Hemsworth, Randeep Hooda, Rudhraksh Jaiswal
Yönetmen: Sam Hargrave

2. 6 Underground

Konu: Bu aksiyon filminde ölmüş numarası yapan bir teknoloji milyarderinin heyecan dolu maceraları anlatılıyor. Bu milyarder, kötü bir diktatörü yenmek için dünyanın dört bir yanından topladığı ajanlarla bir grup kurar. Sırada, kanlı ve cüretkar bir görev vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Ryan Reynolds, Melanie Laurent, Corey Hawkins
Yönetmen: Michael Bay

3. Batman v Superman: Dawn of Justice

Konu: Wonder Woman'ın da dahil olmasıyla Justice League'e doğru atılan önemli bir adım niteliğinde olan bu filmde, Batman ve Superman karşı karşıya geliyor. Superman'ın kontrolden çıkmasından endişe eden Batman, bu duruma karşı bir adım atmaya hazırlanır. Bu sırada Lex Luthor ise ortamdaki kaosu beslemeye ve hatta kargaşadan yararlanmaya karar verir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot
Yönetmen: Zack Snyder

4. The Last Days of American Crime

Konu: Bu filmde hükumet, zihin değiştiren bir sinyal aracılığıyla tüm yasa dışı aktivitelere son vermek üzere bir plan yapar. Bu sırada bir banka soyguncusu ise bu plan devreye sokulmadan önce tarihi bir soygun yapmak ister.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Edgar Ramirez, Michael Pitt, Anna Brewster
Yönetmen: Olivier Megaton

5. Robin Hood

Konu: Bu Robin Hood uyarlamasında kimilerine göre hırsız kimilerine göre de kahraman olan Robin, Loxleyli Robert'a rastlar. Kısa bir süre içinde Robert ölünce ona söz verdiği gibi kılıcını ailesine götürmek üzere yola koyulur. Robin, bu sırada karşılıksız bir aşkı da tadacaktır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Russel Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow
Yönetmen: Ridley Scott

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