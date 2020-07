Netflix'teki en iyi aksiyon filmleri açıklandı! Nefes kesen filmleri seyirciler seçti...

Netflix; aksiyondan romantiğe, komediden gerilime birçok farklı türden yapımlarıyla her geçen gün daha popüler bir hale geliyor. Netflix'te film izlerken heyecan hiç durmasın isteyenlerin tercihi ise aksiyon filmlerinden yana oluyor. Netflix, hem orijinal içerikleriyle hem de yapım şirketleriyle vardığı anlaşmalar sonucunda arşivine eklediği aksiyon filmleriyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Siz de film izlerken nefesinizi tutmak istiyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

Başrol Oyuncu Kadrosu: Ryan Reynolds, Melanie Laurent, Corey Hawkins

Yönetmen: Michael Bay

3. Batman v Superman: Dawn of Justice

Konu: Wonder Woman'ın da dahil olmasıyla Justice League'e doğru atılan önemli bir adım niteliğinde olan bu filmde, Batman ve Superman karşı karşıya geliyor. Superman'ın kontrolden çıkmasından endişe eden Batman, bu duruma karşı bir adım atmaya hazırlanır. Bu sırada Lex Luthor ise ortamdaki kaosu beslemeye ve hatta kargaşadan yararlanmaya karar verir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot

Yönetmen: Zack Snyder

4. The Last Days of American Crime

Konu: Bu filmde hükumet, zihin değiştiren bir sinyal aracılığıyla tüm yasa dışı aktivitelere son vermek üzere bir plan yapar. Bu sırada bir banka soyguncusu ise bu plan devreye sokulmadan önce tarihi bir soygun yapmak ister.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Edgar Ramirez, Michael Pitt, Anna Brewster

Yönetmen: Olivier Megaton

5. Robin Hood

Konu: Bu Robin Hood uyarlamasında kimilerine göre hırsız kimilerine göre de kahraman olan Robin, Loxleyli Robert'a rastlar. Kısa bir süre içinde Robert ölünce ona söz verdiği gibi kılıcını ailesine götürmek üzere yola koyulur. Robin, bu sırada karşılıksız bir aşkı da tadacaktır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Russel Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow

Yönetmen: Ridley Scott