Netflix, The Punisher dizisiyle yollarını ayırıyor mu?

Netflix’in Marvel dizisi The Punisher, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonuyla bomba gibi bir dönüş yaptı. Sezonu bir günde bitiren dizinin hayranlarını ise bir telaş sardı. Marvel’in Disney anlaşması sonucu Netflix’de yer alan dizilerinin bir bir iptali gelmeye başlamıştı. Şimdiye kadar Iron Fist, Luke Cage ve Daredevil dizilerinden gelen peş peşe gelen iptal haberleri dizi hayranlarını yasa boğmuştu. The Punisher’ın geleceğiyle ilgili taraflar şimdiye kadar sessizliğini korumuştu. The Punisher’ın yetkili yöneticisi Steven Lightfoot, Hollywood Reporter’a konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

HABER SPOILER İÇERİR

İkinci sezonun son sahnesinde Frank Castle’ı arayan Madani, CIA’de çalışmaya başladığını ve The Punisher’a ihtiyaçları olduğunu söyleyerek bir iş teklifinde bulunur. Frank Castle (Jon Bernthal) ise “Zaten bir işim var” diyerek telefonu kapattıktan sonra gangsterlerle dolu bir depoya baskın yaparak, silahla tarar. Bu sahnenin hiçbir olay örgüsüne bağlanmaması izleyicilerde tedirginlik yarattı. Steven Lightfoot: “The Punisher’ın Madani’ye bir işim var demesi dizinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Üçüncü sezonun temelleri şu an hazır. Hatta üçüncü sezon için çok sabırsızız.” dedi.