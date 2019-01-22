Netflix, The Punisher dizisiyle yollarını ayırıyor mu?

Netflix’in Marvel dizisi The Punisher, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonuyla bomba gibi bir dönüş yaptı. Sezonu bir günde bitiren dizinin hayranlarını ise bir telaş sardı. Marvel’in Disney anlaşması sonucu Netflix’de yer alan dizilerinin bir bir iptali gelmeye başlamıştı. Şimdiye kadar Iron Fist, Luke Cage ve Daredevil dizilerinden gelen peş peşe gelen iptal haberleri dizi hayranlarını yasa boğmuştu. The Punisher’ın geleceğiyle ilgili taraflar şimdiye kadar sessizliğini korumuştu. The Punisher’ın yetkili yöneticisi Steven Lightfoot, Hollywood Reporter’a konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
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İkinci sezonun son sahnesinde Frank Castle’ı arayan Madani, CIA’de çalışmaya başladığını ve The Punisher’a ihtiyaçları olduğunu söyleyerek bir iş teklifinde bulunur. Frank Castle (Jon Bernthal) ise “Zaten bir işim var” diyerek telefonu kapattıktan sonra gangsterlerle dolu bir depoya baskın yaparak, silahla tarar. Bu sahnenin hiçbir olay örgüsüne bağlanmaması izleyicilerde tedirginlik yarattı. Steven Lightfoot: “The Punisher’ın Madani’ye bir işim var demesi dizinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Üçüncü sezonun temelleri şu an hazır. Hatta üçüncü sezon için çok sabırsızız.” dedi.
Dizinin iptaliyle ilgili soruya Lightfoot: “The Punisher’ın devamı için Netflix’in ikinci sezon performansını açıklamasını bekliyoruz. Birinci sezonun performans raporları açıklandıktan çok kısa bir süre sonra ikinci sezon için anlaşmıştık. Üçüncü sezon için de aynı şeyi umut ediyorum. Maalesef daha fazlasını bilmiyorum.” diyerek dizinin geleceğinin belirsiz olduğunu teyit etmiş oldu.
Kısa bir süre önce Netflix, Marvel’in kapısını çalarak Lıke Cage dizisini devam ettirmek istediklerini bildirmişlerdi. Uzun süren görüşmeler sonucu iki şirket anlaşmaya varamadı ve dizinin iptal haberi gelmişti. Artık bilinen bir gerçek olan Disney’in online dizi – film platformu üzerinde çalıştığı ve Marvel’la olan anlaşmaları gereği bu dizilerin kendi platformları olan “Disney +”da görmek istiyorlar. Fakat genelde aile ve çocuk temalı herkesin izleyebileceği türden içerikler üreten Disney’in, başta Daredevil olmak üzere şiddet ve kanlı sahnelerin bolca yer aldığı yapımları kendi bünyesinde yer vermesi mümkün olacak mı? Zamanla göreceğiz...
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