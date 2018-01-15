Netflix'in Black Mirror tanıtımında Esra Erol oynadı

Geçtiğimiz günlerde 4. sezonu yayınlanan Black Mirror'ın Türkiye reklamında evlilik programı sunucusu Esra Erol oynadı.

Videoda bir çift, evlilik programlarındaki gibi ilişki yaşayıp, yaşayamayacaklarına dair konuşuyor. Tartışmalar üzerine Esra Erol araya giriyor ve ikiliyle ilgili yorumlar yapıyor. Yorumların ardından programdaki konuklar akıllı telefonların üzerinden oylama yapıyor. Son kararı ise Şirin Ana veriyor.

BLACK MİROR SEVENLER TEPKİLİ

Esra Erol'lu videonun, dizinin 4. sezonunun 4. bölümü olan "Hang the DJ"e gönderme yaptığı düşünülse de, video sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

Netflix, daha önce de Stranger Things için Sadettin Teksoy'u tanıtımında oynatmıştı. Bu tanıtım çoğunlukla beğenilmişti. Netflix ayrıca, ‘Stranger Things’in yeni sezonunu Barış Manço’nun ‘Dönence’siyle tanıtmıştı.