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Nevra Serezli: '5-10 bölüm sonra kalkar' dedim, beş sene oynadık!

13.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Nevra Serezli, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Serezli, 'Sihirli Annem' dizisindeki 'Dudu' karakteriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Nevra Serezli: '5-10 bölüm sonra kalkar' dedim, beş sene oynadık!

Hala sahnede olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Nevra Serezli, "Sahneye çıkıp, seyirciyle reaksiyon halinde olunca, sonunda da alkışını alınca çok mutlu oluyorum. Bizler alkış için yaşarız . Boşa gitmemiş bir ömür diye düşünüyorum. Çocukluk hayalim hep oyuncu olmaktı. Başka hiçbir şeyi düşünememiştim ilkokuldan itibaren. 'Yeniden dünyaya gelsem acaba başka meslek seçer miydim?' diye arada bir düşündüğüm olmuştur. Düşünürüm ve yine oyuncu olmak isterdim" dedi.

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"EGOMUZ YÜKSEK DEĞİLDİ"

Eşi Metin Serezli ile uzun yıllar süren evliliklerinde karşılıklı olarak hep anlayışlı olduklarını dile getiren sanatçı, "Bizim egomuz yüksek değildi. 'Ben ön plandayım, ben güzelim, sen yakışıklısın, sen rejisörsün, ben reji yapmadım' demezdik. Birbirimizi hep destekledik" ifadelerini kullandı.

Çocukları ve torunlarıyla aşk ilişkisi yaşadıklarını söyleyen Nevra Serezli, "Hani nasıl ilk aşık olduğun zaman onu gördüğünde için pırpır eder. Bende de öyle. Bodrum’da uzun süre kalıyorum. Eve yaklaşırken torunlara geleceğim, onları göreceğim diye titremeye başlıyorum" şeklinde konuştu.
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'DUDU' İTİRAFI

Birçok dizide rol almasına rağmen 'Sihirli Annem'deki 'Dudu' karakterinin ön plana çıktığını söyleyen Nevra Serezli, o rolü ilk başta oynamak istemediğini belirtti: Ben oynamak istemedim. 'Bu rol hiç bana göre değil' diye düşündüm. 'Niye kötü kadını oynayayım?' dedim. Büyüler yapıyor, kötülükler yapıyor. 'Ee zaten 5-10 bölüm sonra kalkar' dedim. Beş sene oynadık. Hala da arkamdan 'Dudu Teyze' derler.

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Hülya Koçyiğit Nevra Serezli
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