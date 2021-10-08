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New Jersey'de 9 katlı binadan düşen kişi sağ kurtuldu

08.10.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New Jersey eyaletinde, 9 katlı binadan bir aracın üstüne düşen kişinin sağ kurtulduğu belirtildi.

New Jersey'de 9 katlı binadan düşen kişi sağ kurtuldu

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, Jersey City Journal meydanında bir kişi 9 katlı binadan bir aracın üstüne düştü.

"FİLM SAHNESİ GİBİYDİ"

Görgü tanığı Christina Smith, olay yerinde büyük gürültü duyduğunu belirterek, "Aracın camları patlar gibi parçalandı. Daha sonra düşen kişi çığlık atmaya başladı, kolu tamamen bükülmüştü. Şok oldum, film sahnesi gibiydi." ifadesini kullandı.

Smith, telefonla acil sağlık ekiplerini aradığını belirterek, kimliği belirlenemeyen kişinin kısa süre sonra hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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Söz konusu kişinin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, polisin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. (AA)


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