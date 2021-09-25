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  4. New York'taki hayvanat bahçesinde panik! Goriller oral seks yapmaya başlayınca...

New York'taki hayvanat bahçesinde panik! Goriller oral seks yapmaya başlayınca...

25.09.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşanan olay tüm ziyaretçilerin bulunduğu yerden kaçışmasına neden oldu. İki gorilin kucaklaşma sonrası oral seks yapmaya başlaması panik yaratırken, çocuklarıyla hayvanat bahçesine gelen anne ve babaların, ''Gözlerinizi kapatın'' şeklinde bağırdıkları duyuldu.

New York'taki hayvanat bahçesinde panik! Goriller oral seks yapmaya başlayınca...

New York'da bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde iki gorilin yakınlaştıkları anlar, velilerin paniklemesine sebep oldu.

Çocuklar ve ebeveynlerin kendilerini izledikleri sırada önce sarılan goriller daha sonra oral seks yapmaya başladı. Hayvanat bahçesindeki bu anları çeken kişi şaşkınlığını gizleyemezken ''Şok oldum ve bunun doğal bir hareket olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu'' dedi.

ŞOKA GİRDİLER

Veliler gördükleri manzara karşısında şoka girip çocuklara 'gözlerini kapatmalarını' söylerken, bazı çocukların bağırdığı bazılarının da güldükleri görüldü.

BBC'nin bildirdiğine göre, oral seks, çitalardan ayılara hatta yarasalara kadar birçok hayvanda oldukça yaygın olarak görülüyor.

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