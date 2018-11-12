MAGAZİN

Newsha Syeh dekoltesi yüzünden müzeye alınmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Instagram'daki cesur pozlarıyla bilinen Avustralyalı model Newsha Syeh, Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi'ne kıyafeti yüzünden alınmadığını açıkladı.

Newsha Syeh dekoltesi yüzünden müzeye alınmadı

25 yaşındaki model ve Instagram yıldızı Newsha Syeh, Fransa'da Louvre Müzesi'ni ziyaret etmek istedi.

Ancak Syeh'in iddiasına göre müze yetkilileri kıyafetinin 'uygunsuz' bulunması nedeniyle genç modeli alandan dışarı çıkarttı.

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Syeh, bunun üzerine sosyal medyayı kullanarak "Dün Louvre'da kıyafetim sebebiyle bir görevli tarafından durduruldum" dedi ve uğradığı haksızlığı anlattı.

Syeh, giydiği kıyafeti de paylaşarak bunun normal bir kıyafet olduğunu ve neden alınmadığını anlayamadığını belirtti.

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Ancak genç model sosyal medyada hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı.

Pek çok kişi Syeh'in "cinsel ilişki işçisi gibi giyindiğini" ve kıyafetinin bir müze için fazlasıyla uygunsuz olduğunu yazdı.

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NEFRET DOLU GÖZLERLE...

Olayın ardından Daily Mail genç kadın ile iletişime geçti.

Syeh, olay anını "Beni en iğrenç yüz ifadeleri karşıladı, kapatmaya çalıştı ve nefret dolu gözlerle girmeme engel oldu" diyerek anlattı.

Olayın ardından Louvre Müzesi'nin kıyafet kuralı olup olmadığını da incelediğini söyleyen Syeh, müzenin kıyafet yönetmeliklerini şart koşmadığını belirtti.

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Müzenin web sitesinde bir kıyafet kuralı belirtmezken, ziyaretçi düzenlemelerinin 2. maddesi'nde "mayo takmanın, çıplak, çıplak göğüslü veya çıplak ayaklı" olmanın yasak olduğunu belirtiyor.

Olayın ve gelen tepkilerin ardından ise genç modele destek mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Newsha Syeh Avustralyalı model Newsha Syeh Louvre Müzesi

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