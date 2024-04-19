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NewYork pozları olay oldu! Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 10:41
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği davette boy gösterdi. Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü alan Sarıkaya tarzıyla geceye damga vurdu. Serenay Sarıkaya şimdi de New York pozlarıyla çok konuşuldu. Ünlü isme beğeni yağdı.

NewYork pozları olay oldu! Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla çok konuşulan Mert Demir ile bir süredir aşk yaşadığı yönündeki haberlerle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya aldığı ödüllerle de adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği davette boy gösteren Serenay Sarıkaya derin göğüs dekolteli tarzıyla uzun süre konuşulmuştu.

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POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Serenay Sarıkaya New York'ta çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü isme sosyal medyada; 'Aşırı güzelsin', 'Harikasın sen', 'O kadar güzelsin ki anlatamam', 'Çok başka aurası var bu kadının ya' gibi yorumlar yapıldı.

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Serenay Sarıkaya Oyuncu magazin ünlü oyuncu
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