NewYork pozları olay oldu! Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla çok konuşulan Mert Demir ile bir süredir aşk yaşadığı yönündeki haberlerle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya aldığı ödüllerle de adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği davette boy gösteren Serenay Sarıkaya derin göğüs dekolteli tarzıyla uzun süre konuşulmuştu.

POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Serenay Sarıkaya New York'ta çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü isme sosyal medyada; 'Aşırı güzelsin', 'Harikasın sen', 'O kadar güzelsin ki anlatamam', 'Çok başka aurası var bu kadının ya' gibi yorumlar yapıldı.