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Nez sahnede dans ederken eteği açıldı, iç çamaşırı görüldü! Gülşen'e meydan okuma mı?

04.04.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Gülşen ile program yapan ve o dönemde Gülşen'in Erol Köse ilişkisi sebebiyle geri planda tutulan Nez son sahnesiyle olay oldu. Nez sahnede dans ederken eteği açıldı, tangası görüldü! Nez'in bu iddialı dansı Gülşen'e meydan okuma mı?

Bir zamanlar fırtınalar estiren şarkıcı ve dansçı Nez son sahnesiyle sosyal medyayı salladı. Gülşen ile program yaptığı dönemde geri planda kalması istenen Nez o dönem Gülşen'in yaşadığı ilişki sebebiyle "Anladım ki ben ne yaparsam yapayım benim önüm kapalı" demişti. Nez'n sahne performansı geçmiş hatırlatılarak Gülşen'e meydan okuma gibi algılansa da ünlü isim bu konuya da yanıt verdi.

Nez çıktığı sahnede çok cesurdu ve kasığına kadar yırtmacıyla dans ederken, kalçasına vurup haerektler yaptığı anda iç çamaşırı açıldı, tangası göründü.

GÜLŞEN YANITI

“Her şey boş” şarkısında coşan Nez, kendisine gelen “Gülşen’e meydan mı okuyor” yorumlarına “Dans etmeye, farklı kostümler giymeye ben bu yıl başlamadım. İlk çıktığım yıllardan beri her sahnemde dans ederim, farklı kostümler tercih ederim” diyerek yanıt verdi.

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