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NFC özellikli telefonlar listesi 2022: NFC destekli telefonlar hangileri?

28.04.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün kullanılan akıllı telefonlara yeni bir özellik gelmeye devam ediyor. Bu özellikler sayesinde birçok insanın hayatı daha da kolaylaşmaktadır. NFC özelliği de akıllı telefonlara gelen yeniliklerden biridir. Near Field Communication teriminin kısaltılmış hali olan NFC, yeni nesil iletişim teknoloji anlamına gelmektedir. Tam açılımı ise yakın alan iletişimidir. Sadece birbirine yakın iki cihaz arasında bu özellik kullanılmaktadır.

NFC özellikli telefonlar listesi 2022: NFC destekli telefonlar hangileri?

İçindekiler

  • NFC Özelliği Nedir?
  • NFC Özelliği Telefonlarda Ne İşe Yarar?
  • NFC Özelliği Hangi Telefonlarda Var?
  • NFC Özelliği Olmayan Telefona NFC Yüklenir mi?

Son zamanlarda en çok duyulan teknolojik terimlerden biri NFC’dir. Bu teknolojiye sahip cihazlar arasında çok hızlı bir şekilde veri alışverişi yapılabilmektedir. Elektromanyetik indükleme sistemi ile çalışan bir teknolojidir. Günümüzde bu özellik birçok akıllı telefonda da bulunmaktadır. Telefon kullanıcıları NFC özelliğine sahip telefon markalarının hangileri olduğunu merak etmektedir.

NFC Özelliği Nedir?

NFC özelliği günümüzde birçok telefon kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir. NFC özelliği telefonlara sonradan eklenen bir özellik değildir. Yani telefonun içerisinde bu özellik zaten vardır. Günlük hayatta yaptığınız birçok işlemde sizlere kolaylık sağlayan bir teknolojidir.

Yakın alan iletişimi olarak isimlendirilen NFC, mobil cihazlar başta olmak üzere diğer tüm elektronik cihazların temassız şekilde bağlanmasına imkân tanıyan kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için cihazların birbirine 4 santimetre kadar yakın olması gerekmektedir.

İki cihaz arasında veri aktarımı için oldukça kullanışlı olan bu özellik, günümüzde de birçok telefon kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir.

Bu özellik yalnızca akıllı telefonlarda değil, tablet veya masaüstü bilgisayarlarda da kullanılmaktadır. Akıllı telefonlarınızda bu özellik bulunduğu takdirde veri aktarımı, müzik paylaşımı, mobil ödeme gibi birçok işlemi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Özelliğin, cihazınızda var olup olmadığını ayarlar kısmından kolayca kontrol edebilmeniz mümkündür. NFC özellikli telefonlar birçok kablosuz işlemi bluuetooth, wifi gibi bağlantılara ihtiyaç duymadan yapabilmektedir.

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NFC Özelliği Telefonlarda Ne İşe Yarar?

NFC özelliği birbirinden farklı kullanım alanlarına sahiptir. Akıllı telefonunuzda bu özellik aktif ise aşağıdaki işlemleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

  • Bu özellik sayesinde akıllı telefonlar, tabletler veya masaüstü bilgisayarlar arasında veri paylaşımı kolay bir şekilde yapabilir.
  • Çoğu kredi kartında temassız ödeme özelliği bulunmaktadır. NFC özelliğini kullanarak da temassız bir şekilde ödeme yapabilmeniz mümkündür.
  • Toplu taşımalarda akbil yerine NFC özelliğini kullanabilirsiniz. Turnike geçiş gibi işlemlerde tercih edilmektedir.
  • Bütün bunlar dışında NFC özelliğine sahip cihazlar arasında telefon numarası, konum bilgisi gibi paylaşımlarda yapılabilmektedir.

NFC Özelliği Hangi Telefonlarda Var?

Bankacılık işlemleri başta olmak üzere birçok önemli işlemi NFC özelliği ile yapabilmeniz mümkündür. Bu özellik maalesef ki her telefon modelinde bulunmamaktadır. İlk çıktığı zamanlarda yalnızca Android cihazlarda bu özellik bulunurken günümüzde IOS cihazlara da eklenmiştir.

NFC destekli telefonların hangileri olduğunu merak edenler aşağıdaki listeyi inceleyebilir.

  • Apple Telefonlar
  • Blackberry
  • Google
  • Lenovo
  • LG
  • Nokia
  • Meizu
  • ZTE
  • Sony
  • Vestel
  • General Mobile
  • Alcatel
  • Asus
  • HTC
  • CAT
  • Samsung
  • Xaomi
  • Oppo
  • Huawei
  • OnePlus

NFC özelliği olan telefonlar arasında yer almaktadır.

NFC Özelliği Olmayan Telefona NFC Yüklenir mi?

NFC özelliğinin doğru bir şekilde çalışabilmesi için her iki cihazda da bu özelliğin bulunması gerekmektedir. Günümüzde yalnızca yukarıda sıraladığımız belli telefon modellerinde bulunmaktadır. Bu yüzden NFC özelliği telefonlara uygulamalar gibi sonradan yüklenen bir özellik değildir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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