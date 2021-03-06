Nicolas Cage 31 yaş küçük sevgilisi Riko Shibata ile evlendi

Page Six'in haberine göre Nicolas Cage (57) geçen ay Las Vegas'taki Wynn Hotel'de 26 yaşındaki Riko Shibata'yla evlendi. Aktör evliliğine dair yaptığı açıklamada, "Bu doğru ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Cage'in açıklamasına göre çift ünlü oyuncunun vefat etmiş babasının doğum gününü onurlandırmak için 16 Şubat'ta küçük bir törenle evlendi.

Riko, Kyoto'dan alınmış el yapımı bir kimono giyerken Cage'in smokini Tom Ford imzalıydı. Çift, geleneksel Katolik ve Şinto yeminleri etti ve ayrıca birbirlerine Walt Whitman şiiri ve Japon haikusu okudu.



Cage'in hâlâ iyi anlaştığı eski eşi Alice Kim de Cage'le oğulları Kal-El'le birlikte çifti kutlamak için onlara katıldı. Cage ve Riko Japonya'da tanıştı ve Cage'in Erika Koike'yle olan evliliğinin sona ermesinden kısa süre sonra da ilişki yaşamaya başladı. Cage ve Koike'nin evliliği 2019'da 4 gün sürmüştü.





