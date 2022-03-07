Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Bu Tarz Benim programıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, göğüs dekolteli pozlarıyla tepki çekti. Candan'ın cesur stiline çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Senin annen baban yok mu? Bunlar ne biçim pozlar?'' ve ''Açılmadık yerin kaldı mı?'' gibi yorumlarda bulundu.

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde üstsüz pozunu paylaşmıştı.

Üniversitede Hukuk eğitimi alan Nihal Candan, şimdilerde kendi adıyla kurduğu bir güzellik merkezi işletiyor.

Geçmişte Survivor'a da katılan Nihal Candan, Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk teklifi aldığını iddia etmişti.

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmış; Nihal Candan, bu ilişkiden pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.



