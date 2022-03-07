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Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

07.03.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nihal Candan, yine çok konuşulacak pozlara imza attı. Birbirinden iddialı elbiseleriyle kamera karşısına geçen Nihal Candan'a yorum yağdı.

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Bu Tarz Benim programıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, göğüs dekolteli pozlarıyla tepki çekti. Candan'ın cesur stiline çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Sosyal medya kullanıcıları, ''Senin annen baban yok mu? Bunlar ne biçim pozlar?'' ve ''Açılmadık yerin kaldı mı?'' gibi yorumlarda bulundu.

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde üstsüz pozunu paylaşmıştı.

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Üniversitede Hukuk eğitimi alan Nihal Candan, şimdilerde kendi adıyla kurduğu bir güzellik merkezi işletiyor.

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Geçmişte Survivor'a da katılan Nihal Candan, Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk teklifi aldığını iddia etmişti.

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmış; Nihal Candan, bu ilişkiden pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...

Nihal Candan dekolte vermeye doyamadı! Arabanın üzerine uzanıp...


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Nihal Candan
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