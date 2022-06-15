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Nihal Candan'ın çıplak çekildiği havlu pozu olay oldu! "O ağız niye kapanmıyor hiç?"

15.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda uzun süre önce yer alan İşte Benim Stilim ile şöhrete kavuşan Nihal Candan, son dönemde paylaşımlarıyla sıkça konuşulmaya deva ediyor. Geçtiğimiz günlerde boğaz kenarında çekildiği göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbiseli pozlarıyla konuşulan isim, bu defa çıplak olarak çekildiği havlu pozuyla olay oldu.

Nihal Candan'ın çıplak çekildiği havlu pozu olay oldu! "O ağız niye kapanmıyor hiç?"

Seneler önce yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla şöhrete kavuşan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla sık sık gündem olmayı sürdürüyor. Özellikle verdiği pozlarla kendisinden çokça bahsettiren Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yine çıplak olarak çekildiği yatak pozlarıyla olay olmuştu.

NİHAL CANDAN'IN ÇIPLAK HAVLU POZU OLAY OLDU!

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Nihal Candan'ın, Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunmakta.

Fenomen isim geçtiğimiz günlerde transparan siyah elbisesiyle ve boğaz kenarında verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Candan, bu defa kıyafetsiz olarak çekildiği havlu pozlarıyla olay oldu. Üzerinde giydiği havluyla kaldığı banglov evin önüne çıkarak poz veren ismin fotoğrafına ise takipçilerden yorum yağdı.

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"O AĞIZ NİYE KAPANMIYOR HİÇ?"

Candan'ın paylaşımına bir takipçisinin ise "O ağız niye kapanmıyor hiç?" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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Başka bir takipçi de fenomen isme "Allah aşkına bu hareketler anlamsız anlamsız sacma bakışlar neyin kafası?" yorumunda bulundu.

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yatakta çekildiği kıyafetsiz fotoğraflarını "NudeArt baby devamı onlyMe" notuyla paylaşmıştı.

İşte Nihal Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Bahar Candan Nihal Candan
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