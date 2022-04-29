Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

Oyuncu Nihal Candan son zamanlarda Instagram üzerinden paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isim bu defa mini şortuyla çimlere yatarak poz verdi.
26 yaşındaki Nihal Candan, 803 bin takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor.
Cesur pozlarını paylaşan Nihal Candan geçtiğimiz günlerde yatak odası pozuyla çok konuşulmuştu.
Nihal Candan bu kez çimlere uzanıp poz verdi.
Dekolteli pozlarına sosyal medya hesabında sık sık yer veren Nihal Candan İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.
Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasıyla adını duyurdu.
2016'da Survivor yarışmasına katılmıştı. Adada 11 hafta kalan Candan, sonrasında elenmişti.
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