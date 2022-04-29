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Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

29.04.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, pozları ve konuşmalarıyla magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Son zamanlarda Instgram fenomeni haline gelen Nihal Candan, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

Oyuncu Nihal Candan son zamanlarda Instagram üzerinden paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isim bu defa mini şortuyla çimlere yatarak poz verdi.

NİHAL CANDAN ÇİMLERE UZANIP POZ VERDİ

26 yaşındaki Nihal Candan, 803 bin takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

Cesur pozlarını paylaşan Nihal Candan geçtiğimiz günlerde yatak odası pozuyla çok konuşulmuştu.

Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

Nihal Candan bu kez çimlere uzanıp poz verdi.

Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

Dekolteli pozlarına sosyal medya hesabında sık sık yer veren Nihal Candan İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasıyla adını duyurdu.

Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

2016'da Survivor yarışmasına katılmıştı. Adada 11 hafta kalan Candan, sonrasında elenmişti.

Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

Nihal Candan mini şortuyla çimlere uzanıp poz verdi!

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Instagram Nihal Candan
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