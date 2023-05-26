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  4. Nihat Doğan’dan 5'i bir yerde isyanı! "Bülent Ersoy ile et için sarılıp ağlaştık"

Nihat Doğan’dan 5'i bir yerde isyanı! "Bülent Ersoy ile et için sarılıp ağlaştık"

26.05.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce evlenerek baba olan Nihat Doğan, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Nihat Doğan "Bülent Ersoy ile et yüzünden ağlaştık sana et yedireceğim diye söz verdim" diyerek ilginç sözlere imza attı.

Nihat Doğan’dan 5'i bir yerde isyanı! "Bülent Ersoy ile et için sarılıp ağlaştık"

İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile evlenen ve baba olan Nihat Doğan uzun süre 'antidepresan' yorumu ile gündeme gelmişti. Mabel Matiz ve Mert Demir'in bu yıla damga vuran 'antidepresan' şarkısını yorumlamasıyla gündem olan Nihat Doğan yeniden ikinci sayfaya konuk oldu.

Nihat Doğan bu sefer de Bülent Ersoy'a sitemiyle dikkat çekti.

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OĞLUNA ALTIN TAKMADI

Nihat Doğan eski dostuna "5'i bir yerde'yi duydu o gün bugün ortada yok halamız. Arkadaşlar halamızı kaybettik. Oğlum halasını kaybetmiş. Çok kırgınım. Ya ben senin et acını paylaştım halacım. Senin için et için ağladım ya. 'Acın acındır sana en yakın zamanda eti yedireceğim hem de but yedireceğim' dedim. Baş başa geldik ağladık, et yüzünden ağlayan bir Bülent Ersoy'u gördüm. O ağlayınca ben de ağladım. 'Ah yıllardır hasret kaldık butlara' diyor. Yedirdim de eti" diyerek sitem etti.

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Nihat Doğan Bülent Ersoy Gülşen

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