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Nihat Doğan paylaştı! "Ahmet Kaya'ya yapılanları sana yapamazlar"

11.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayın hayatına geri dönen Flash TV'de 'Al Sana Haber' programıyla ekrana dönen Nihat Doğan, gündem olmaya devam ediyor. Doğan'ın geçtiğimiz günlerde Tuğba Ekinci, ile yaşadığı polemiğin etkileri devam ediyor. Sosyal medyadan kendisine gelen destek mesajını yayınlayan Nihat Doğan, bir takipçisinin kendisine "Ahmet Kaya'ya yapılanları sana yapamazlar" mesajını kalp emojisiyle paylaştı.

Nihat Doğan paylaştı! "Ahmet Kaya'ya yapılanları sana yapamazlar"

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünde Flash TV’de yayınlanan Al Sana Haber programında Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan arasında yaşanan gerilim uzun süre gündem olmuştu.

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Tuğba Ekinci, 10 Kasım tarihli programda yaşanan Türk-Kürt kavgası sonrası Nihat Doğan’la tartışarak yayını terk etmişti. Ekinci sosyal medyada Nihat Doğan'ın eski bir fotoğrafını paylaşarak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bayrağının önünde bir eylemde görüntülenen Doğan'ı hedef alan Ekinci Seyhan Soylu'ya seslenmişti.

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Programın moderatörü Seyhan Soylu, geçtiğimiz haftalarda taraflar arasında barış sağlandığını dile getirmişti. Soylu bir açıklama yaparak, "Programın milliyetçi, vatanperver, Ülkücü cenahtan Tuğba Ekinci’ye tebrik telefonları yağdı. Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocaklarına mensup kişiler tarafından; 'Tuğba Ekinci haklı, programda onu görmek istiyoruz' baskıları geldi" dedi.

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Tüm bu gelişmelerin ardından kendisine gelen destekleri sosyal medya hesabından paylaşan Nihat Doğan, "Seni yedirtmeyiz böyle faşistlere. Ahmet Kaya'ya yapılanları sana yapamazlar" yazan mesajı kalp emojisiyle paylaştı.


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