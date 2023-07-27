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Nijer'de askeri darbe! Cumhurbaşkanı Bazoum'un gözaltına, anayasa ise askıya alındı

27.07.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer'de bir grup asker, darbe yaparak yönetime el koydu. Devlet televizyonundan okunan darbe bildirisinde Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı belirtildi.

Nijer'de askeri darbe! Cumhurbaşkanı Bazoum'un gözaltına, anayasa ise askıya alındı

Nijer'de asker yönetime el koyduğunu duyurdu. Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup asker, bir karargahta çektikleri ve devlet televizyonu ORTN'de yayınlanan videoda darbe bildirisi okudu.

Yarbay Amadou Abdramane'nin okuduğu bildiride, giderek kötüleşen güvenlik durumu ve ülkenin içinden geçtiği sosyo-ekonomik kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı bildirildi.

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Bildiride, 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve tüm sınırların kapatıldığı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI BAZOUM GÖZALTINDA

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu. Darbeciler, gözaltına aldıkları Bazoum'un fiziki ve psikolojik sağlığını garanti etti.

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Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti.

DARBENİNİ ARKASINDAKİ İSİM: TCHİANİ

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor.

Bazoum'un son günlerde, önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyordu.

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BÖLGEDE, BATILI GÜÇLERİN TEK MÜTTEFİKİ OLARAK KALDI

Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.

Komşusu Mali ve Burkina Faso Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.

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Nijer darbe

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