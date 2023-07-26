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Nijer'de darbe girişimi! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yollar kapatıldı

26.07.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer'de askeri darbe girişimi yaşandığı bildirildi. Başkent Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yollar kapatılırken Nijer Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Nijer Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurların, "cumhuriyet karşıtı bir girişim" başlattığını belirterek, bu girişimin devam etmesi halinde ordu ile karşılık vereceklerini duyurdu.

Nijer'de darbe girişimi! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yollar kapatıldı

Nijer'in başkenti Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların kapatıldığı ve askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından kapatıldığı kaydedildi.

NİJER CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Nijer Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çarşamba sabahı erken saatlerde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar cumhuriyet karşıtı bir girişim başlattı ve Ulusal Silahlı Kuvvetler ile Ulusal Muhafızların desteğini almak için boşuna uğraştı." ifadesi kullanıldı.

"KARŞILIK VERİLECEK"

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları akıllarını başlarına almazsa, ordu ve Ulusal Muhafızlar karşı saldırıya hazır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

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Girişimin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor.

Bazoum'un son günlerde, bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijer darbe

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