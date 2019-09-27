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Yaklaşık 500 erkek 'işkence evinden' kurtarıldı!

BBC BBC
27.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Nijerya polisi, ülkenin kuzeyindeki Kaduna kentinde yaklaşık 500 kişiyi alıkonuldukları bir binadan kurtardıklarını açıkladı.

Yaklaşık 500 erkek 'işkence evinden' kurtarıldı!

Kurtarılanların tamamı erkek ve oğlanlardan oluşuyor.

Kaduna Emniyet Müdürü Ali Janga, binaya operasyonu istihbarat sonucu üzerine yaptıklarını, alıkonulanlardan bir kısmının zincirlenmiş bir şekilde bulunduğunu söyledi.

Kurtarılanların bir kısmı Nijerya dışındaki ülkelerden gelmiş. İşkence, cinsel taciz ve açlığa maruz bırakıldıklarını, binayı terk etmelerine izin verilmediğini ve bazılarının yıllarca alıkonulduğunu anlatıyorlar.

Bu insanların oraya nasıl getirildiği belli değil. Bazı çocuklar orada Kuran kursu verildiğini düşünen yakınları tarafından binaya getirildiklerini söylüyor.

Fakat Nijerya polisi, binada bugüne kadar eğitim verildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Olayla ilgili sekiz kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Ali Janga, alıkonulanların bir kısmının yaralı olduğunu fakat özgür kalmanın neşesini yaşadıklarını söyledi.

Kurtarılan kişiler dün geceyi Kaduna'daki bir stadyumda geçirdi. Yetkililer, bu kişilerin ailelerini bulmak ve tespit ettikleri akrabalarını stada getirmek için emek harcıyor.

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nijerya işkence evi 500 erkek

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