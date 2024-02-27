Nijerya'daki manzara sosyal medyada gündem oldu! Ülkeden kaçmak isteyenlerin önlerine gelen ilk turiste evlenme teklifi ettiği iddia edildi

'Gazeteavrupa' isimli bir Instagram hesabından yapılan paylaşımda Nijerya'dan kaçmak isteyen erkeklerin buldukları ilk turiste evlenme teklifi ettikleri iddia edildi. Görüntülerde dizlerinin üzerine çökerek evlilik teklifinde bulunan Nijeryalı erkeklerin yer aldığı anlar görüldü.

Nijeryalı erkekler ve yabancı kadınların evliliklerindeki artış nedeniyle sahte evlilikleri önlemek adına Nijerya polisine gerçekçi bir evlilik görmediğinde duruma müdahale etme yetkisi verildi.

Görüntüler sosyal medyada gündem yaratırken kullanıcılar o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk görüşte vatandaşlık" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu bana bir yerden tanıdık geliyor" yorumunu yaptı.