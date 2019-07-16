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Nikolaj Coster-Waldau da Game of Thrones finalini savundu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

Finaliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones’la ilgili tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Dizinin Jamie Lannister’ı Nikolaj Coster-Waldau ise diğer oyuncular gibi finali savundu.

Nikolaj Coster-Waldau da Game of Thrones finalini savundu

Sekizinci ve son sezonuyla geçtiğimiz aylarda izleyici karşısına çıkan Game of Thrones, finaliyle hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Hayal kırıklığı öfkeye dönüşen bir grup ise dizinin final sezonunun yeniden yazılıp çekilmesi için imza kampanyası başlatmıştı. İmza kampanyası o kadar çok ses getirdi ki, en son 1 milyona yakın kişi tarafından imzalanmıştı. Hayranları Game of Thrones finalini yerden yere vurmaya devam ederken, dizinin oyuncuları da final sezonunu savunan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Final sezonunu savunan ilk isim Bran Stark'ı canlandıran Isaac Hempstead-Wright olmuştu. Onu Sophie Turner, Kit Harington ve Maisie Williams gibi isimler takip etmişti. Game of Thrones kitabının yazarı George R. R. Martin, yapılan eleştirilerin “delilik” olduğunu söylemişti.

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Özensiz bir final sezonu olarak eleştirilen diziyi şimdi de, dizinin Jamie Lannister’ı Nikolaj Coster-Waldau savunmaya geçti. Waldau: “Game of Thrones’un yaratıcıları bu dünyayla en ilgili, en tutkulu ve bu evrene en çok çaba harcayan isimler. Aksinin düşünülmesine inanmakta zorlanıyorum. Onların bu hikayeyi nasıl bitireceklerini on yıldır düşünmediğini iddia etmek çok saçma geliyor bana. Onlar da internet kullanıyor ve kendileri hakkında yazılanları okuyor. İçlerinde en saygısızca olanları bile. Tıpkı Game of Thrones’taki herkes gibi. Finali en iyi şekilde yapabilmek için hepimiz çok büyük çaba harcadık.” dedi.


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