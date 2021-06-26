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Nilay Deniz, Fenerbahçe aşkını bikinili fotoğrafıyla gösterdi

26.06.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahraman Babam dizisinde rol alan Nilay Deniz, Fenerbahçe aşkını dile getirdiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemi olmayı başardı. Oyuncuya, kısa sürede yorum yağdı.

Nilay Deniz, Fenerbahçe aşkını bikinili fotoğrafıyla gösterdi

İtfaiyecilerin hayatlarını konu alan Kahraman Babam dizisinde boy gösteren Nilay Deniz, şu sıralar Bodrum’da tatilde. Fenerbahçe taraftarı olan oyuncunun son fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

NİLAY DENİZ’DEN FENERBAHÇE MASKELİ FOTOĞRAF

Bikiniyle poz veren oyuncu, Fenerbahçe maskesi taktı. Gece saatlerinde bikinili karesini yayınlayan Deniz, Fenerbahçe'ye aşkını dile getirdi. Oyuncu, "Her zaman her yerde Fenerbahçe" yazarak sarı ve lacivert kalp emojisi koydu.

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Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi Deniz'e birçok hayranı sarı ve lacivert kalp emojisi koydu.

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