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Nilperi Şahinkaya'dan çok konuşulacak Burak Deniz sözleri! 'Hukuki süreç başladı'

17.09.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilperi Şahinkaya, Adana 29’uncu Altınkoza Film Festivali’ne katıldı. Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, oyuncu Burak Deniz’le yaşadıkları gerginlik hakkında açıklamada bulundu. Nilperi Şahinkaya, konunun yargıya taşındığını söyledi. Yusufi ise bu olayın enerjilerini düşürmediğini ifade etti.

Nilperi Şahinkaya'dan çok konuşulacak Burak Deniz sözleri! 'Hukuki süreç başladı'

29’uncusu düzenlenen Adana Altınkoza Film Festivali’ne katılmak için kente gelen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi’nin, kaldıkları otelde oyuncu Burak Deniz ile gerginlik yaşadığı ileri sürüldü. İddiaya göre Deniz, genç çifte küfredip tartışma çıkardı.

Nilperi Şahinkaya'ya küfredip kavga çıkaran Burak Deniz'den açıklama!Nilperi Şahinkaya'ya küfredip kavga çıkaran Burak Deniz'den açıklama!

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI'

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Konuyla ilgili ödül töreni öncesi açıklama yapan Şahinkaya, "Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada ben de ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başladı, artık konunun ayrıntılarını avukatlarımızdan öğrenirsiniz. Bununla ilgili daha fazla konuşmayacağım" dedi. Yusufi ise bu olayın enerjilerini düşürmediğini, iyi olduklarını, gereken sürecin başladığını belirtti. (DHA)

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Burak Deniz Nilperi Şahinkaya Emre Yusufi
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