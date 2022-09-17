Nilperi Şahinkaya'dan çok konuşulacak Burak Deniz sözleri! 'Hukuki süreç başladı'

29’uncusu düzenlenen Adana Altınkoza Film Festivali’ne katılmak için kente gelen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi’nin, kaldıkları otelde oyuncu Burak Deniz ile gerginlik yaşadığı ileri sürüldü. İddiaya göre Deniz, genç çifte küfredip tartışma çıkardı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI'

Konuyla ilgili ödül töreni öncesi açıklama yapan Şahinkaya, "Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada ben de ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başladı, artık konunun ayrıntılarını avukatlarımızdan öğrenirsiniz. Bununla ilgili daha fazla konuşmayacağım" dedi. Yusufi ise bu olayın enerjilerini düşürmediğini, iyi olduklarını, gereken sürecin başladığını belirtti. (DHA)

