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Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı sütyeniyle poz verdi! "Böyle olmaz füze atsaydın"

26.04.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mesude rolüne hayat veren Nilperi Şahinkaya, son zamanların yıldızı parlayan oyuncularından biri oldu. Fenomen dizi Yasak Elma'da hayat verdiği Cansu Yıldırım rolünden sonra dijital platformda da projelerde yer alan Şahinkaya, cesur pozuyla adından söz ettirdi.

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı sütyeniyle poz verdi! "Böyle olmaz füze atsaydın"

Ekranların tanıdık simalarından biri olan Nilperi Şahinkaya dizi, sinema ve tiyatro alanlarında aktif bir oyuncudur. Sosyal medyayı da sık kullanan Şahinkaya, gömleğinin düğmelerini açtığı pozuyla dikkat çekti.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA DÜĞMELERİNİ AÇTI, SÜTYENİYLE POZ VERDİ

34 yaşındaki ödüllü oyuncu Nilperi Şahinkaya son dönemlerin popüler isimlerinden biri haline geldi.

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi!

Gömleğinin düğmelerini açan Şahinkaya, sütyeniyle poz verdi. Şahinkaya'nın o pozu binlerce beğeni aldı.

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi!

Takipçileri, "Böyle olmaz füze atsaydın", "Ne yapıyorsunuz Nilperi hanım" gibi yorumlar yaptı.

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi!

Nilperi Şahinkaya heykeltraş Emre Yusufi ile 2 yıldır aşk yaşıyor.

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi!

"EVLİLİK BENİ KORKUTUYOR"

Sevgilisinden evlenme teklifi alsa kabul etmeyeceğini söyleyen ünlü oyuncu, "Evlilik beni korkutuyor. Annem babam dahil iyi bir evlilik modelim olmadı. Herkes boşanıyor. Evliliğe inancım yok. Bir partnerim olsun ömür boyu birlikte yaşayalım. Sanki imza her şeyi bozacakmış gibi geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi!

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi!

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi!

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi!

Nilperi Şahinkaya düğmelerini açtı, sütyeniyle poz verdi!

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Nilperi Şahinkaya
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