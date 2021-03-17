Nilperi Şahinkaya leoparlı süper minisiyle Instagram'ı salladı

Rol aldığı dizilerdeki karakterleriyle her daim farkını ortaya koyan Nilperi Şahinkaya, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alıyor. Dizideki Cansu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Şahinkaya, Instagram'daki paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.
1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan başarılı oyuncu, son olarak leopar desenli süper mini elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Koltuğun tepesinde pozlar veren oyuncu paylaşımına "Doğal habitatında" notunu ekledi. Ünlü isme 'Vahşi leopar' şeklinde yorumlar yapıldı.
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